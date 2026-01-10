Na Luníku IX pribudnú byty. Vďaka nim chce starosta zlikvidovať nelegálnu osadu

Starosta mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa tvrdí, že vďaka novým bytom zhruba o dva roky zmizne aj nelegálna osada Mašličkovo. Myšlienka výstavby nových bytov nie je novinkou. Starosta na ňom začal pracovať ešte v roku 2015 a takmer z neho zišlo. Prvotný plán zhatila Korona a nárast cien v stavebníctve.
„Bol som z toho znechutený, ale nevzdal som to. Podarilo sa to vďaka systematickej práci, postupom času sme získali dôveru a podporu vedenia mesta. Inak by to nešlo. V roku 2024 sme sa ako mestská časť prihlásili do novej výzvy, ktorá bola zameraná na výstavbu bytov v marginalizovaných komunitách. Našu žiadosť napokon schválili, 24. novembra 2025 nám to oficiálne oznámili," tešil sa starosta z toho, že zámer po rokoch predsa len vyšiel.
Byty áno, ale nie nové
Rozmenené na drobné, mestská časť Luník IX získala 5,8 milióna eur na výstavbu 48 bytov. Vyrastú na mieste niekdajších panelákov, ktoré muselo kvôli zlej statike mesto zbúrať. Vďaka tomu môže starosta pokračovať v projekte tzv. prestupného bývania. „Cieľom je zrušiť nelegálnu osadu Mašličkovo, no zatiaľ na sídlisku nemáme kapacitu voľných bytov. Potrebovali sme nutne rozšíriť bytový fond," vysvetľuje starosta, no jedným dychom dodáva, že rodiny z Mašličkova nepôjdu do nových bytov.
„Ja som si uvedomoval, že do nových bytov ja nemôžem nasťahovať rodiny z Mašličkova, lebo viem, že by sa to veľmi ťažko udržiavalo. Musíme ukázať verejnosti, že aj sami sebe chceme dokázať, aby tu bolo niečo pekné, takže sme zodpovední. No zároveň chcem, aby rodiny z Mašličkova nebývali v zlých podmienkach," upresnil Šaňa.
Dodal, že nové byty budú určené pre rodiny, ktoré už dlhodobo bývajú v existujúcich bytoch na sídlisku Luníku IX, žijú tak slušne, udržiavajú si svoje byty, spoločné priestory a platia si za všetko, čo je spojené s bývaním, dlh voči mestu a mestskej časti. Pomery spomínaných rodín bude mestská časť skúmať. „My vyberieme 48 rodín takých, ktoré naozaj spĺňate podmienky a pôjdu do nového bývania. Navyše ich budeme stále kontrolovať. Preto sú v projekte zahrnutí aj asistenti bývania. A po 48 rodinách zostanú uvoľnené byty, v ktorých dovtedy bývali," vysvetlil starosta.
Ich počet možno mestská časť rozšíri na zhruba 60. Získa ich prerobením pôvodne štvorizbových na dvojizbové. Spomínané rodiny do Mašličkova pôjdu práve do spomínaných uvoľnených bytov. Budú tak mať vodu aj elektrinu. Navyše sa tak už nebudú opakovať tragédie, keď dôjde k tragickým požiarom kvôli tomu, že rodiny v chatrčiach si chcú zakúriť.Čítajte viac Dve deti prišli o život, 14 ľudí prišlo o strechu nad hlavou: Tragédia spred mesiaca na Luníku IX stále rezonuje
Lenže tak, ako ich predchodcovia si budú musieť za všetko platiť. „Asistenti bývania začnú prioritne pracovať s rodinami z Mašličkova, aby vedeli, že v chatrčiach mali všetko zadarmo, no podmienky boli biedne. Dostanú možnosť bývať v lepšom, no nebude to zadarmo. Od septembra 2023 sú všetky byty v našej správe a dozrieme na to, aby ich nikto neničil a všetko si platil. Bude to pre nich luxus, no nemôžeme ich nechať bývať len tak bez kontroly," priblížil starosta s tým, že v pôvodných bytoch majú vodu a elektrinu nepretržite, ale na kreditný systém. Čiže energie má k dispozícii každý, kto zaplatí kredit.
V Mašličkove ani noha
Budúcnosť nelegálnej osady Mašličkovo vidí celkom jasne. Zhruba o dva roky, keď sa do 48 nových bytov nasťahujú vybrané rodiny a uvoľnia tak svoje byty, nastane aj sťahovanie ľudí do Mašličkova. „My máme byty v rôznych stupňoch na sídlisku a už to robíme, že sa sťahujú do lepších z horšieho do lepšieho, ale postupne. Už sa to osvedčilo. Už sa to osvedčilo a naučili sme veľa rodín, že si musia zaplatiť a to funguje už niekoľko rokov. Teraz potrebujeme takto integrovať aj ľudí z Mašličkova, ktorí nie sú na tom ešte zvyknutí. Takže pôjdu do bytov nižšieho štandardu. Tých, ktorí bývajú na sídlisku som už naučil, že nemôžu vyhadzovať odpadky z okna, lebo tu máme kamerový systém. Ak budú robiť neporiadok, tak stratía výhody, nepredĺži sa nájomná zmluva atď.," upresnil starosta.
Po rokoch pribudnú na Luníku IX desiatky bytov. Vyrastú na Hrebendovej ulici na mieste niekdajších panelákov, ktoré muselo mesto Košice zbúrať kvôli narušenej statike.
Akonáhle získajú rodiny z Mašličkova dôstojné bývanie, bude to koniec osady. „O dva roky v spolupráci s mestom tam nabehneme s bagrami a vyčistíme celé okolie. Vrátane náletovej zelene. Aby to bolo pekné, prehľadné, dáme tam nejaké stĺpy na kamerový systém. Akonáhle by chcel niekto začať stavať chatrč, hneď tam nabehne naša poriadková služba, alebo mestská polícia," povedal starosta s tým, že mestská časť už roky dozerá nielen na poriadok na sídlisku, ale aj na to, aby nepribúdali v Mašličkove nové chatrče.
„Navyše byty v rámci projektu prestupného bývania dostanú len tí, ktorí tu majú trvalý pobyt. Takže rôzni špekulanti, ktorí sa predsa len nasťahovali do Mašličkova a nie sú odtiaľ, budú musieť odísť. Je to aj na pleciach tých, ktorí tam bývajú dlhšie, aby presvedčili prišelcov," vyjasnil Šaňa situáciu a znovu zdôraznil, že o dva roky už na mieste terajšej osady Mašličkovo nemôže byť ani noha.