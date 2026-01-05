Pravda Správy Regióny V Bratislave snežilo, mesto preventívne poslalo do ulíc sypače

Pre aktuálne počasie na území Bratislavy, ktoré prináša aj sneženie, hlavné mesto preventívne zasahuje v uliciach mesta.

05.01.2026 18:30
„Predpovede sa síce líšia, no aj malé sneženie v kombinácii s nižšími teplotami, pod alebo tesne nad nulou, môže spôsobiť veľké problémy, pretože sa sneh na komunikáciách udrží alebo vznikne nebezpečná námraza. Bezpečnosť je prvoradá, preto nič nepodceňujeme a preventívne zasahujeme,“ konštatuje Vallo.

Dispečing situáciu podľa primátora nepretržite monitoruje a podľa potreby bude usmerňovať ďalšie zásahy. Plán zásahu tak bude hlavné mesto priebežne aktualizovať podľa vývoja počasia.

Zasahuje tiež Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý zabezpečuje zjazdnosť regionálnych ciest. Vozidlá zimnej údržby sú v teréne vo všetkých troch okresoch, teda Pezinok, Malacky aj Senec. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Zohľadňujú výkonové kapacity aj prioritizáciu cestnej siete. Každý okruh má jasne určené poradie zásahov podľa významu a dopravného zaťaženia jednotlivých úsekov,“ konštatuje technický riaditeľ Správy ciest BSK Martin Samek. Prioritne sú udržiavané hlavné ťahy, cesty využívané autobusovou dopravou, horské úseky a úseky s nebezpečenstvom tvorenia závejov, snehových jazykov a námrazy.

