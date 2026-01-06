Pravda Správy Regióny Záchranári v pohotovosti: Chlapec vypadol z lanovky, ratoval ho vrtuľník

V lyžiarskom stredisku v obci Krahule pomáhali leteckí záchranári v pondelok (5. 1.) 11-ročnému chlapcovi, ktorý vypadol z lanovky potom, čo prekĺzol popod bezpečnostnú zábranu. O prípade na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia.

06.01.2026 14:22
Chlapca previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili do domácej liečby. Horská záchranná služba informovala, že chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.

Zdroj: HZS

„Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha horského dopravného zariadenia strediska,“ konštatovala polícia. V súvislosti s prípadom polícia pripomenula zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku tohto roka a zdôraznila, že prilbu musia mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov.

