Záchranári v pohotovosti: Chlapec vypadol z lanovky, ratoval ho vrtuľník

Chlapca previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili do domácej liečby. Horská záchranná služba informovala, že chlapec si pádom zo štvorsedačkovej lanovky z výšky približne piatich metrov privodil poranenia hlavy, trupu a hornej končatiny.
„Pri udalosti nebolo zistené cudzie zavinenie ani technická porucha horského dopravného zariadenia strediska," konštatovala polícia. V súvislosti s prípadom polícia pripomenula zmeny v pravidlách na lyžiarskych svahoch od začiatku tohto roka a zdôraznila, že prilbu musia mať povinne všetky osoby do dovŕšenia 18 rokov.