Snehová a veterná kalamita v Košiciach. MHD mešká či nejazdí, kamión zahatal cestu

„Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti.
Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová – Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská – Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska.
„Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.Čítajte viac Zvážte cestu autom. Polícia na východe varuje vodičov pred zlým počasím, najhoršia situácia je na Zemplíne