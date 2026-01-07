Pravda Správy Regióny Snehová a veterná kalamita v Košiciach. MHD mešká či nejazdí, kamión zahatal cestu

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozornil k 7.00 h na neprejazdnú Sečovskú cestu smer Dargovských hrdinov pre zapadnutý kamión. Autobusové linky 15, 20, 32, 35 a 54 sú odklonené cez Prešovskú cestu. Neobsluhované sú zastávky Heringeš, Panoráma a Kalinovská.

„Električková aj autobusová doprava premáva po meste s meškaniami do 30 minút,“ informuje DPMK na sociálnej sieti.

Neobsluhovaná je mestská časť Pereš v úseku zastávok Lúčnicová – Hríbová pre nezjazdnú komunikáciu. Neprejazdný je úsek Ťahanovská – Madridská (kopec) a neobsluhovaná je zastávka Želiarska.

„Z dôvodu silného sneženia spojeného s nárazovým vetrom je výrazne znížená prejazdnosť ciest, predovšetkým v kopcovitých terénoch. Z uvedeného dôvodu evidujeme meškania a výpadky spojov autobusovej aj električkovej MHD,“ uviedol podnik.

