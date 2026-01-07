Pravda Správy Regióny Auto skončilo prevrátené vo vodnom kanáli, tragédiu neprežila jedna osoba

Policajti zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár v okrese Galanta. Auto skončilo prevrátené vo vodnom kanáli vedľa cesty. Zomrela jedna osoba. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

07.01.2026 11:10
„Policajti prijali oznámenie o vozidle, ktoré sa malo nachádzať prevrátené vo vode. Po príchode na miesto zistili, že sa vo vozidle nachádza osoba bez známok života,“ priblížila Antalová.

Presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Policajti zároveň zisťujú totožnosť osoby, ktorá sa vo vozidle nachádzala.

