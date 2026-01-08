Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.Čítajte viac Patrí k tomu najkrajšiemu, čo sa podarilo zachytiť v Malej Fatre. Tieto nádherné zábery stojí fakt za to vidieť
Na Bradle sa hrdo vypína monumentálna hrobka. Takto vyzerá symbol slobody a nezávislosti Slovenska
Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo pri Brezovej pod Bradlom a patrí k najvýznamnejším pamätníkom na Slovensku. Postavená bola v rokoch 1927 – 1928 podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča na počesť generála, vedca a politika M. R. Štefánika. Tvorí ju monumentálna kamenná stavba so štyrmi vežami a terasami, z ktorých sa naskytá široký výhľad na Myjavskú pahorkatinu a Malé Karpaty. V jej útrobách sú uložené ostatky Štefánika a troch talianskych letcov, ktorí zahynuli spolu s ním pri leteckom nešťastí v roku 1919. Mohyla je symbolom slovenskej štátnosti a zároveň miestom tichého uctenia jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Mohyla na Bradle, venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, je symbolom slobody a nezávislosti Slovenska.