Zima paralyzovala východ: Metelice a záveje spôsobili chaos na cestách

Problémom nebolo len silné sneženie, ale hlavne silný vietor. Napriek snahe cestárov boli niektoré časti hlavných ťahov predovšetkým počas noci z utorka na stredu neprejazdné. Z hlavných ťahov možno spomenúť hlavne úsek na Zemplíne medzi Pozdišovcami a Trhovišťom, či cesty v okolí Slanca, kde dokonca zapadol aj sypač. Počas dňa sa situácia zlepšila aj vďaka tomu, že husté sneženie ustalo. Silný vietor však vytváral snehové jazyky a záveje.
Mesto Košice, ale aj Správa ciest Košického samosprávneho kraja vyhlásili prvý kalamitný stupeň. V metropole východu sú v niektorých častiach mesta polmetrové záveje. „Krízový štáb mesta Košice dnes ráno o 7.30 v súvislosti so zlou poveternostnou situáciou vyhlásil 1. kalamitný stupeň. Cestári už niekoľko dní postupujú podľa Operačného plánu zimnej údržby. Vzhľadom zhoršenie počasia – sneženie a prudký nárazový vietor od včerajšieho večera začali intenzívnejšie posýpať vybrané úseky ciest," informoval hovorca košického magistrátu Dušan Tokarčík.
Cestári sa počas celej noci snažili udržať zjazdnosť predovšetkým hlavných cestných ťahov v meste, teda tých, po ktorých premáva mestská hromadná doprava. V teréne bolo až 52 mechanizmov zimnej údržby. „Na mnohých úsekoch sa od noci vytvárajú snehové jazyky a záveje. Prioritou mesta a cestárov bolo udržať prejazdné predovšetkým hlavné cestné ťahy. Aj vďaka nasadeniu dostupnej techniky boli dnes ráno prejazdné všetky hlavné cesty. Celkovo do terénu nasadili až 52 mechanizmov zimnej údržby, z toho 15 veľkých sypačov a ďalšie menšie stroje zmluvných partnerov – traktory, multikáry a buginy s radlicami," upresnil Tokarčík.
Pri snežení a silnom vetre býva problematický prístup hlavne do košickej mestskej časti Kavečany. Boli sme sa presvedčiť, aká je tam situácia, no cesta do Kavečian bola počas dňa prejazdná. Vietor našťastie nedokáže nafúkať také množstvo snehu, ktoré by vážnejšie komplikovalo dopravu.
Tokarčík potvrdil, že MHD nezaznamenala výraznejšie problémy, hoci na niektorých linkách došlo k meškaniu. „Počasie spôsobovalo problémy aj v mestskej hromadnej doprave, a to najmä v kopcovitých terénoch. Autobusová linky zaznamenali meškania do 30 minút v Kavečanoch, meškania spojov eviduje Dopravný podnik aj v obci Ťahanovce a na sídlisku Dargovských hrdinov. Na niektorých vybraných zastávkach v kopcovitých terénoch aktuálne autobusy nezastavujú," upresnil hovorca s tým, že meškania v rozsahu od 15 do 30 minút evidujú aj na niektorých úsekoch električkových tratí.
Východ Slovenska čelí snehovej kalamite. Keďže prestalo snežiť, situácia sa postupne zlepšuje.
Na nich sneh zasypal hlavne výhybky. Problémy sa však v krátkom čase podarilo odstrániť. Už počas noci boli na odhŕňanie tratí nasadené 3 technologické električky. Košický magistrát upozorňuje aj na to, že kvôli kalamite nastal aj problém s odvozom komunálneho odpadu. V lokalitách, kde je zatiaľ ťažké dostať sa smetiarskymi autami vyvezú komunálny odpad v náhradných termínoch hneď, ako sa zlepší poveternostná situácia.
Polícia v Košickom kraji už v utorok večer apelovala na vodičov, aby ak nemusia, nikam nejazdili. V teréne bol zvýšený počet policajtov, ktorí dohliadali na situáciu a v prípade potreby riešili problémy. Pokiaľ ide o Košický kraj, podľa polície bola ráno najhoršia situácia v okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov a Košice-okolie. „V teréne celú noc bol a aj naďalej ostáva maximálny počet príslušníkov Policajného zboru, ktorí pomáhajú vodičom uviaznutým v snehovom pekle," oznámila polícia.
Na ceste I/19, v smere od Košických Olšan do Košickej Novej Vsi, je momentálne cesta uzatvorená pre nákladnú dopravu. Pri krajnici je odstavených viacero nákladných vozidiel. Prichádzajúce vozidlá policajti odkláňajú na rýchlostnú cestu R4. Ráno spôsobila zápchy na Sečovskej ceste v Košiciach dopravná nehoda, pri Košickej Novej Vsi sa skrížili kamióny.
Ešte predpoludním bola ťažko prejazdná cesta medzi Nižnou Hutkou a Krásnou, kde sa vytvárali snehové jazyky a záveje. „Medzi Slovenským Novým Mestom a Slancom zapadol sypač, rovnako sypač zapadol aj medzi Ždaňou a Nižnou Myšľou, úseky ciest sú nateraz neprejazdné. Ťažko prejazdný je aj horský priechod Dargov, pri krajnici sú odstavené kamióny," oznámila košická polícia v tlačovej správe.
Úseky ciest v michalovskom okrese boli po problémoch hlavne na úseku Trhovište – Pozdičovce už zjazdné, no treba zvýšiť opatrnosť a znížiť rýchlosť. Na úseku Horovce – Trhovište – Pozdišovce – Michalovce – na viacerých úsekoch fúka silný bočný severný vietor a cesty sú veľmi ťažko zjazdné, vytvárajú sa snehové jazyky.
V stredu popoludní však ostal v okrese Košice – okolie neprejazdný úsek Ploské – Ortáše – Vtáčkovce. Policajti o aktuálnom stave informovali cestárov. Tradične býva počas snehových metelíc problémový aj úsek medzi obcami Baška a Bukovec v okrese Košice – okolie. Ako sme sa na vlastné oči presvedčili aj dnes napoludnie tam bola zložitá situácia, no s trochou opatrnosti a zníženou rýchlosťou bola cesta prejazdná.Čítajte viac Sneh zavalil Európu: stovky zrušených letov, paralyzovaná doprava. Kalamita v Maďarsku
V Prešovskom kraji boli podľa polície problémy na Chmeľovskom kopci, kde bola premávka striedavo riadená. Petič bol pre nákladné autá neprejazdný. Rovnako boli pre kamióny uzavreté ďalšie horské priechody a to Vernár a Branisko. Na diaľnici D1 bola kvôli počasiu znížená rýchlosť znížená na 100 km/h. Ostatné cesty v prešovskom kraji hlásila polícia ako zasnežené, ale zjazdné.