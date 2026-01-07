Pravda Správy Regióny Vážny incident na R4: Požiar kamióna uzavrel dôležitý ťah do Maďarska

Rýchlostná cesta R4 medzi Košicami a Maďarskom je pre požiar kamióna uzavretá. Na mieste zasahujú hasiči. Uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.

07.01.2026 14:06 , aktualizované: 14:10
„Rýchlostná cesta je uzavretá v oboch pruhoch, policajti zabezpečujú miesto udalosti,“ potvrdila pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová. Žiada o rešpektovanie pokynov policajtov.

Na mieste zasahuje osem hasičov. Podľa Bálinta je kamión naložený plastovým granulátom, pričom má horieť motorová časť. Odstavený je v smere od košických Šebastoviec na Milhosť.

