Muž podcenil hrúbku ľadu a pred očami detí sa prepadol do vody. Pomohli mu policajti

Rodinné korčuľovanie na jednom z rybníkov pri Ceste mládeže v Bratislave sa skončilo nebezpečným pádom do vody. Pod mužom, ktorý bol na ľade so svojimi deťmi, sa nečakane preborila zamrznutá hladina. Z rybníka sa mu síce podarilo dostať vlastnými silami, no zostal úplne premočený a v mrazivom počasí potreboval okamžitú pomoc mestskej polície.

07.01.2026 15:15
„Z rybníka sa mu podarilo dostať vlastnými silami, avšak cely premočený mrzol a potreboval pomoc hliadky mestskej polície. Tá sa o neho postarala, poskytla mu deky a upokojila aj deti,“ priblížili na sociálnej sieti zásah bratislavskí policajti, ktorí následne pomohli rodine dostať sa domov.

Mestská polícia v tejto súvislosti varuje verejnosť pred vstupom na zamrznuté vodné plochy. Aj napriek tomu, že teplota najbližšie dni nestúpne nad nula stupňov, ľudia by mali byť podľa policajtov pri korčuľovaní na bratislavských rybníkoch mimoriadne opatrní.

