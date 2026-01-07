Muž podcenil hrúbku ľadu a pred očami detí sa prepadol do vody. Pomohli mu policajti

„Z rybníka sa mu podarilo dostať vlastnými silami, avšak cely premočený mrzol a potreboval pomoc hliadky mestskej polície. Tá sa o neho postarala, poskytla mu deky a upokojila aj deti,“ priblížili na sociálnej sieti zásah bratislavskí policajti, ktorí následne pomohli rodine dostať sa domov.
Mestská polícia v tejto súvislosti varuje verejnosť pred vstupom na zamrznuté vodné plochy. Aj napriek tomu, že teplota najbližšie dni nestúpne nad nula stupňov, ľudia by mali byť podľa policajtov pri korčuľovaní na bratislavských rybníkoch mimoriadne opatrní.Čítajte viac Hazard na priehrade. Žena s dieťaťom v kočíku sa korčuľovala na tenkom ľade napriek zákazu, polícia zverejnila video