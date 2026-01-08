Pravda Správy Regióny Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, cestujúcich vrátane vyše 50 detí evakuovali cez okno

Autobus vo štvrtok ráno medzi Rankovcami a Mudrovcami v okrese Košice - okolie zišiel z cesty a skončil mimo vozovky.

08.01.2026 09:19
Nachádzal sa v polohe, ktorá neumožňovala otvorenie dverí, a viac ako 80 cestujúcich – prevažne detí nemohlo vozidlo opustiť. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že zranenia osôb zatiaľ neboli hlásené a cestujúcich evakuovali.

Hasiči z Bidoviec boli vyslaní k udalosti krátko po 7.00 h. „Podľa prvotných informácií od vodiča neboli hlásené žiadne zranené osoby,“ uviedlo KR HaZZ.

Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že dvere autobusu nie je možné otvoriť, a preto odstránili sklenenú výplň dverí, cez ktorú následne bezpečne evakuujú cestujúcich,“ informujú hasiči.

Vodič si na miesto zabezpečil náhradný autobus. Miesto udalosti je naďalej ťažko prejazdné. Na pomoc smeruje aj hasičské vozidlo z Košíc s hydraulickou rukou.

