Slovensko zviera mráz a sneh. V dvoch okresoch na východe vyhlásili kalamitný stav

Slovensko aktuálne čelí vlne nepriaznivého počasia, ktorá si v okresoch Košice-okolie a Trebišov vyžiadala vyhlásenie prvého stupňa kalamitnej situácie.

08.01.2026 09:41
Čakajú nás celodenné mrazy. Sneženie najmä na východe
Ak pribudne sneh, tak najmä na východe Slovenska, na západe slnečno. A bude aj veterno. / Zdroj: TV Pravda

Podľa Slovenskej správy ciest sú síce diaľnice a rýchlostné cesty zjazdné, no vodiči musia rátať s vrstvou kašovitého snehu a v okrese Krupina či na horských priechodoch Vrchslatina a Látky-Prašivá aj s nebezpečnou poľadovicou. Najhoršia situácia pretrváva vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska, kde cesty pokrýva vrstva snehu dosahujúca miestami až päť centimetrov.

Kalamita na východe Slovenska

Hlavné a niektoré vedľajšie ťahy v Košiciach boli v stredu okolo obeda už odhrnuté a prejazdné.

Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred extrémne nízkymi teplotami, ktoré môžu klesnúť hlboko pod nulu. Výstrahy druhého stupňa platia najmä pre severné a severovýchodné okresy ako Námestovo, Poprad či Brezno. Denné maximá sa dnes budú pohybovať od –8 do –3 stupňov Celzia, pričom pocitovú teplotu bude najmä na juhovýchode a vo vysokých polohách znásobovať prudký až búrlivý severný vietor s nárazmi do 60 km/h.

Cesta medzi obcami Baška a Bukovec
Zdroj: Boris Macko

Okrem mrazu predstavujú vážne riziko pre dopravu snehové jazyky a záveje. Tie sa podľa meteorológov budú tvoriť najmä v Košickom, Prešovskom a časti Nitrianskeho kraja. Hoci je tento jav v zimnom období bežný, v kombinácii so zníženou viditeľnosťou a snehovými prehánkami môže spôsobiť lokálne škody a výrazné zdržania. Nepriaznivý charakter počasia s ojedinelým snežením očakávajú odborníci na väčšine územia SR aj v najbližších hodinách.

