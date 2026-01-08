Kuriózna nehoda na R1: zrazili sa tri autá, Mercedes s odtrhnutým kolesom sa dal na „útek“

Na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Serede sa zrazili tri vozidlá. Vozidlo Mercedes Benz z dôvodu technickej poruchy stálo na krajnici. Narazila do neho 52-ročná vodička vozidla Toyota, ktorá sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. Vozidlo Toyota po náraze odhodilo do ľavého pruhu, v ktorom došlo k stretu s vozidlom značky Opel.
Vozidlá Toyota a Opel zostali po náraze stáť. Vozidlo Mercedes z miesta nehody odišlo a pokračovalo v jazde. Podarilo sa mu prejsť len pár metrov a opäť zastavilo na krajnici. Jeho posádku tvorili dve ženy vo veku 35 a 37 rokov.
Policajti z Diaľničného oddelenia Policajného zboru Nitra – Selenec si všimli, že sa vo vozidle nachádzajú striekačky a biela kryštalická látka v priehľadnom malom vrecku, ktoré posádka hliadke dobrovoľne vydala. Lustráciou zistili, že Mercedes mal tabuľky s evidenčným číslom, ktoré neboli tomuto vozidlu pridelené.Čítajte viac Autobus pri Košiciach zišiel z cesty, evakuovali aj vyše 50 detí. Zázrakom sa nik nezranil
Obe ženy z vozidla Mercedes boli prevezené do nemocnice na ošetrenie. Po ošetrení boli obmedzené na osobnej slobode z dôvodu vykonávania procesných úkonov.