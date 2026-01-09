Na Horehroní vzniká unikátna atrakcia za milióny eur. Bude najdlhšia na Slovensku

Samospráva získala peniaze na 650 metrov dlhú cyklolávku z eurofondov – z Plánu obnovy. Celkovo to bude stáť 3,1 milióna eur s DPH. Tento úsek sa po dokončení stane súčasťou deväťkilometrovej cyklotrasy, ktorej väčšina je už hotová. Práce realizuje spoločnosť Skanska SK.
Ak všetko pôjde podľa plánu, novinka by mala byť dokončená na jar. Spojí Brezno s obcami Valaská a Podbrezová, zároveň pôjde o ďalšiu pútavú atrakciu na Horehroní. K dispozícii teda nebude len zamestnancom podbrezovských železiarní, ale aj všetkým nadšencom cykloturistiky. Táto trasa je totiž aj spojnicou do neďalekej Bystrianskej doliny.
Dostatočne široká
Unikátna lávka je zo železobetónu, pričom nosníky tvoria prefabrikované dielce. Piliere zhotovili priamo na stavbe. Na hlavnom ťahu v smere od Banskej Bystrice do Brezna si ich nemožno nevšimnúť.
Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi v júli 2025. Radnica potvrdila, že práce idú podľa harmonogramu, pričom v prvej polovici minulého mesiaca osadili dvanásť mostoviek. Robotníkov v týchto dňoch nestopol ani čerstvo napadnutý sneh.
„Všetky technologické postupy sú dodržané. V období priaznivého počasia sa realizujú najnáročnejšie úkony, najmä betonáže,“ uviedol brezniansky primátor Tomáš Abel. Priblížil, že zhotoviteľská firma pracuje v dvojzmennej prevádzke vrátane víkendov, neraz aj v nepriaznivom počasí.Čítajte aj Lekári odstránili žene zhubný nádor a zachovali jej plodnosť. Tisíca robotická operácia gynekologického tímu v Rooseveltke potvrdzuje jej líderstvo
Primátor spresnil, že konštrukciu cyklolávky tvoria prefabrikované mostovky z vysokopevnostného betónu uložené na 63 podperách – vrátane dvoch nábehov. „Široká je 3,2 metra. Umožní to pohodlnú obojstrannú premávku cyklistov. Zvýši sa tak bezpečnosť aj komfort všetkých užívateľov lávky,“ doplnil.
Deväťkilometrová cyklotrasa Brezno – Valaská je projekt, ktorý začal s výstavbou pri tamojšej synagóge pozdĺž Hrona cez mestskú časť Banisko smerom k závodu Železiarne Podbrezová. Viacerí sú však zvedaví, prečo cyklolávka nevedie popri rieke Hron. Radnica reagovala, že z technických a majetkových dôvodov to nebolo možné.
Adrenalínové jazdy?
Vedúca investičného odboru Veronika Boháčiková objasnila, že to súvisí s viacerými faktormi. „Lokalita popri Hrone je zaťažená ochranným pásmom železníc aj samotnej rieky. Zároveň by si to vyžadovalo majetkoprávne vysporiadanie. Povoľovacie procesy by sa tým predĺžili a celkové náklady na stavbu zvýšili,“ vysvetlila.
Stavba cyklolávky priniesla aj dočasné dopravné obmedzenia, ktoré sa ale uplynulých sviatkov nedotkli – značky jednoducho stiahli na krajnicu. Vodiči však s nimi musia rátať až do ukončenia prác. Mesto ich preto žiada o trpezlivosť.
„Dopravné riešenia sa budú priebežne upravovať podľa aktuálnej potreby. Verejnosť o tomu budeme informovať,“ podotkol primátor. Dodal, že pre zimné obdobie a náhle zmeny počasia nie je možné avizovať zmeny s dlhším predstihom, len deň vopred.Čítajte aj Fico a Uhrík v koalícii? Lákavá nevesta pre Smer. Volič bude mať problém vybrať si, hovorí politológ
Niektorí hovoria, že na takýto projekt sa len zbytočne vyhadzujú peniaze, no väčšina miestnych sa na novinku teší.. „S rodinkou pomerne často vyrážame do okolia na bicykloch, tak dúfame, že na jar si to tu už vyskúšame,“ usmial sa štyridsiatnik Vladimír. Podobnou trasou vraj doteraz nešiel – je presvedčený, že naozaj ide o unikát. „Na pohľad je to robené dosť vysoko, jazdiť tam môže byť celkom adrenalín,“ uzavrel.
„Dôležitou informáciou je, že to nemohlo ísť v ochrannom pásme Hrona. Som veľmi rád, že nezničili v tomto úseku rieku a našli takéto riešenie,“ zhodnotil Igor. Podľa neho totiž začalo byť trendom likvidovať rieky umiestnením cyklotrasy do ochranného pásma vodného toku alebo priamo do jeho koryta. Fakt, že Brezno k takémuto kroku nepristúpilo, oceňuje.