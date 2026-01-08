Mimoriadna situácia v Hlohovci, žiaci dostali riaditeľské voľno. Živel ohrozuje životy

Zosuv pôdy v smere na Manckovičovu ulicu bol zistený ešte koncom minulého roku, v prvých dňoch tohto roku sa ďalej zväčšoval. Existujúce riziko ďalšieho zosuvu pôdy podľa vedenia mesta priamo ohrozuje nehnuteľnosti, majetok, život a zdravie osôb, ktoré by sa nachádzali v jeho blízkosti. Riaditeľka ZŠ Podzámska Alžbeta Škoríková vyhlásila z dôvodu odstávky dodávky vody riaditeľské voľno na štvrtok 8. a piatok 9. januára. Vyučovanie by malo pokračovať v pondelok 12. januára.
„Mesto Hlohovec bezodkladne podniká všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dotknutej lokality a odstránenie dôsledkov tejto mimoriadnej udalosti. Boli prizvaní nezávislí odborníci, ktorí operatívne zisťujú príčiny udalosti a navrhujú technické riešenia s cieľom zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku občanov,“ informoval Mestský úrad v Hlohovci. Spolu s vyhlásením mimoriadnej situácie bol zároveň vydaný zákaz vstupu nepovolaných osôb do oblasti ohrozenia. Mesto Hlohovec informovalo, že v najbližšom období sa začnú záchranné práce a následná sanácia svahu. Zároveň žiada obyvateľov o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov zodpovedných orgánov.