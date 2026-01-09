Pri dopravnej nehode nákladného vozidla v Babíne zomreli dvaja muži

Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frőhlich Činovská pre TASR potvrdila, že nehodu neprežil 29-ročný a 30-ročný muž, jedna osoba bola zranená.
Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove a z hasičských staníc v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne vyslobodili osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. „Zranenému poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Zdravotnej záchrannej služby. Usmrtené osoby pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby," dodala Pohanková Zahatlanová.