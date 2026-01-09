Pravda Správy Regióny Pri dopravnej nehode nákladného vozidla v Babíne zomreli dvaja muži

V piatok nadránom prišli o život dvaja muži pri dopravnej nehode nákladného motorového vozidla v ťažko prístupnom teréne v katastri obci Babín v okrese Námestovo.

09.01.2026 09:43 , aktualizované: 09:47
Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Zástupkyňa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frőhlich Činovská pre TASR potvrdila, že nehodu neprežil 29-ročný a 30-ročný muž, jedna osoba bola zranená.

Zasahujúci príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Námestove a z hasičských staníc v Dolnom Kubíne a Tvrdošíne vyslobodili osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia. „Zranenému poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ho naložiť do vozidla Zdravotnej záchrannej služby. Usmrtené osoby pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby,“ dodala Pohanková Zahatlanová.

