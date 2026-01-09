Pravda Správy Regióny V Kraľovanoch bola prerušená doprava, vlak prepálil trakčné vedenie

Železničná doprava bola v piatok ráno od 7.31 h prerušená v železničnej stanici (ŽST) Kraľovany. Vlak v stanici pri zdvíhaní zberača prepálil trakčné vedenie na 1. staničnej koľaji. Potvrdil to odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

09.01.2026 09:45
„Od 8.00 h bola obnovená jazda vlakov cez ŽST Kraľovany po párnej skupine koľají. Naši zamestnanci pracujú na odstránení poruchy a obnovenie dopravy aj po nepárnej skupine koľají očakávame približne do dvoch hodín,“ uviedli zo ŽSR.

