Veľký Krtíš a Modrý Kameň zostali bez pitnej vody. Silné mrazy komplikujú opravu potrubia a stopli aj cisterny

Oprava poruchy môže trvať ešte niekoľko dní. Uviedla to riaditeľka útvaru marketingu a komunikácie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (StVPS) Slavomíra Vogelová.
Havária na hlavnom vodovodnom potrubí vo veľkokrtíšskom okrese bola vodárom nahlásená ešte v nedeľu (4. 1.). „Naši pracovníci nastúpili na opravu, avšak lokalizácia poruchy bola sťažená neustálym zaplavovaním výkopu. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k odstávke prívodného radu doplňujúceho vodného zdroja Plachtince,“ priblížila Vogelová s tým, že poruchu sa následne podarilo zlokalizovať a opraviť.
Po obnovení dodávky vody do vodojemov vo Veľkom Krtíši a Modrom Kameni vodári v dôsledku hláseného zákalu pitnej vody pristúpili k monitoringu vody a kontrole vodojemov. Po potvrdení zákalu začali s odkaľovaním vodovodnej siete a tiež s vypúšťaním a čistením vodojemov.
„Situáciu výrazne komplikujú extrémne nízke teploty a skutočnosť, že pri odhŕňaní snehu došlo k zasypaniu uličných vpustí, čím voda z preplachovacích prác nemá kam odtekať a zamŕza na vozovkách,“ vysvetlila Vogelová.
StVPS konštatuje, že i keď ide v súvislosti s poruchou predovšetkým o zhoršenie optických vlastností vody, na pitie ju obyvateľom neodporúča. V dôsledku silných mrazov však nie je možné zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami, keďže by dochádzalo k jej zamŕzaniu.
„V súčasnosti intenzívne pracujeme na odstránení problému. Predpokladáme, že pri súčasnom tempe prác by mala byť situácia stabilizovaná v najbližších dňoch, avšak vzhľadom na extrémne mrazy, ktoré práce komplikujú, to nevieme presne určiť. Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme," doplnila Vogelová.