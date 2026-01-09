Pravda Správy Regióny Polícia žiada o pomoc pri objasňovaní krádeže v bratislavskom obchodnom centre

Polícia žiada o pomoc pri objasňovaní krádeže v bratislavskom obchodnom centre

Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže v priestoroch obchodného centra na ulici Mlynské nivy z 1. novembra 2025.

09.01.2026 12:38
Zobrali kľúče, neskôr sa vrátili kradnúť. Poznáte zlodejov z Cintorínskej?
Zdroj: FB/Polícia SR

Páchateľ mal poškodenej žene z nákupnej tašky prevesenej cez rameno odcudziť peňaženku s hotovosťou, dokladmi a platobnou kartou, s ktorou viackrát neoprávnene platil. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Ku krádeži malo dôjsť 1. novembra medzi 9.20 a 9.40 h. Bratislavská polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

