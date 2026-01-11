Východ bojuje o vodičov MHD: Dopravné podniky zháňajú šoférov, prilákať ľudí majú benefity a vyššie mzdy

V Košiciach sa prvý raz nedostatok vodičov prejavil ešte v júni roku 2017, keď musel Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zaviesť osobitný „predprázdninový" režim, čo znamenalo obmedzenie niektorých liniek. Podobne to bolo aj neskôr, naposledy v roku 2024. V minulom roku sa situáciu podarilo stabilizovať, no stále nie je ideálna. Navyše svoju úlohu môžu zohrať maródky a ďalšie nepredvídané okolnosti. V dopravnom podniku chýba ku kompletnému početnému stavu priebežne do 10 vodičov.
„Aktuálne máme dostatok vodičov autobusov aj električiek, samozrejme vždy hľadáme nových kvalitných ľudí a zamestnancov pre toto náročné povolanie. Aj preto i naďalej poskytujeme náborový príspevok vo výške 1 000 eur na pracovnú pozíciu vodič autobusu," informoval poverený hovorca DPMK Dušan Tokarčík.
Podľa neho pomáhajú pri hľadaní nových šoférov rôzne výhody a bonusy, ktoré sú pre uchádzačov o túto prácu lákadlom. „Našou výhodou pri stabilizovaní počtu vodičov je aj fakt, že adepti môžu prostredníctvom našej vlastnej autoškoly získať bezplatne vodičské oprávnenie skupiny D," upresnil Tokarčík.
Košický dopravný podnik síce nepociťuje kritický nedostatok vodičov, pre istotu však stále hľadá nových.
V susednom Prešove síce tiež nie je kritická situácia, no nemajú plný stav, čo priznáva aj Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP). „Nedostatok vodičov v mestskej hromadnej doprave je celoslovenským problémom, s ktorým sa už dlhodobo stretávajú všetky dopravné podniky, pričom výnimkou nie je ani Dopravný podnik mesta Prešov. Nakoľko sa neustále snažíme hľadať nových vodičov, ktorým ponúkame atraktívne zamestnanecké benefity, aktuálne nám v DPMP do plného stavu chýba 8 vodičov," uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Podľa neho tkvie problém aj v tom, že očakávania a preferencie súčasnej mladej generácie pri hľadaní zamestnania sú výrazne odlišné ako v uplynulých dekádach. Záujem o prácu vodiča je tak nižší, ako v minulosti. Podobne ako v Košiciach sa aj v susednom krajskom meste snažia potenciálnych záujemcov upútať rôznymi bonusmi a výhodami. „V Dopravnom podniku mesta Prešov si plne uvedomujeme náročnosť tohto povolania, a preto zamestnanecké benefity nevnímame len ako lákadlo pre nových vodičov, ale aj ako formu odmeny za dobre vykonanú prácu pre našich súčasných vodičov," doplnil Hudák.
Dodal, že v rámci benefitov pre nových zamestnancov DPMP ponúka rôzne príplatky nad rámec zákonníka práce, ako aj preplatenie kvalifikačnej karty vodiča. „Okrem toho ponúkame aj možnosť uzatvorenia pracovného pomeru na kratší pracovný čas s individuálnym prístupom k záujemcovi a jeho pracovnej dobe. Od júla 2025 sme opäť zvýšili všetkým vodičom DPMP základnú mesačnú mzdu. Aktuálne je základná hodinová mzda na úrovni 6,30 eura na hodinu a 6,43 eura na hodinu po dvoch rokoch trvania pracovného pomeru," vysvetlil Hudák.
Z ďalších výhod možno spomenúť mesačné prémie vo výške 20 percent od začiatku pracovného pomeru, 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, zvýhodnené cestovné pre zamestnanca a po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby aj pre jeho rodinných príslušníkov.
Trochu inak vidí situáciu spoločnosť ARRIVA, ktorá zabezpečuje na Slovensku mestskú autobusovú dopravu v 16 mestách a regionálnu autobusovú dopravu v piatich samosprávnych krajoch. „Zvyšovanie atraktivity povolania vodiča autobusu zostáva kľúčovou podmienkou pre ďalší rozvoj verejnej osobnej dopravy na Slovensku. ARRIVA v roku 2025 stabilizovala počet vodičov a v súčasnosti zamestnáva na Slovensku takmer 2 – tisíc vodičov a prevádzkuje viac než 1300 autobusov. Súčasťou tímu je aj 168 vodičov zo zahraničia," priblížil hovorca ARRIVY Peter Stach.
Podľa hovorcu k stabilizácii počtu vodičov prispel aj dlhodobý rast miezd. Za roky 2024 a 2025 sa platy vodičov ARRIVY zvýšili v priemere o 12 percent. Navyše aj v tomto prípade platí, že u záujemcov bodujú aj s ponukou rôznych výhod.
Tie sú rôzne, no spolu s mzdami dokážu prilákať nových vodičov. „Benefity pre zamestnancov vychádzajú z aktuálnych potrieb našich spoločností a situácie na regionálnom trhu práce. Väčšinou pozostávajú z náborového príspevku a série nefinančných benefitov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života našich zamestnancov, ako je príspevok zamestnávateľa do druhého piliera dôchodkového poistenia, rôzne poukážky, zľavy na cestovnom pre rodinných príslušníkov a podobne," uzavrel Stach.