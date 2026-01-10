Ošarpaná pamiatka vstane z popola. Urobia z nej vstupnú bránu do vzácneho geoparku, kde očakávajú nával turistov

Na obnovu spustnutej kúrie získal Banskobystrický samosprávny kraj nenávratný finančný príspevok v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg HUSK. Ide o jeden z viacerých cezhraničných projektov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v geoparku, ktorý sa rozprestiera na slovenskej aj maďarskej strane.
Vedenie župy už oznámilo, že po zrekonštruovaní sa zdevastovaný objekt premení na moderné návštevnícke centrum, ktoré bude slúžiť ako vstupná brána pre turistov do Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád.
Predseda BBSK Ondrej Lunter, spolu s ďalšími siedmimi partnermi, podpísal priamo v areáli historického šľachtického sídla Partnerskú dohodu, ktorá zastrešuje všetky projekty. Zároveň je súčasťou zmluvy o spomínaný nenávratný príspevok. Jeho celková výška je 3,9 milióna eur, pričom na obnovu Ebeczkého kúrie, ako na nosný investičný zámer, poputujú z tejto sumy 2 milióny.
Náš jediný UNESCO geopark
Podľa Luntera je Geopark Novohrad-Nógrád výnimočné územie s obrovským potenciálom, ktoré si zaslúži kvalitnú infraštruktúru a dôstojnú prezentáciu. Je jediným UNESCO geoparkom na Slovensku. Návštevníci tam nájdu významné prírodné oblasti, sopečnú krajinu s unikátnou geológiou, tiež historické lokality regiónu ako Hrad Šomoška či Fiľakovský hrad.
Na slovenskej strane zahŕňa toto územie 28 obcí v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec. U susedov v Maďarsku, v severnej časti Novohradskej župy, je to až 64 obcí. V týchto lokalitách sa nachádza Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Chránené územie TK Karancs Medves. Obe do tejto kategórie zaradili v roku 1990 s cieľom ochrany, zachovania a náučno-vedeckého využitia najmladších sopečných štruktúr v oboch štátoch.
„Obnovou Ebeczkého kúrie v Hajnáčke zachraňujeme národnú kultúrnu pamiatku a zároveň vytvárame moderné návštevnícke centrum, ktoré bude prvým kontaktom turistov s geoparkom," zopakoval Lunter. „Ide o strategickú investíciu, ktorá prepája ochranu dedičstva, rozvoj regiónu a cezhraničnú spoluprácu," zdôraznil.
Predseda Záujmového združenia Geopark Novohrad-Nógrád a zároveň fiľakovský primátor Attila Agócs poznamenal, že pre slovenskú časť tohto geoparku štartuje nová epocha. „V nej sa prihraničné územie nášho regiónu jednoznačne zadefinuje ako územie s vysokým potenciálom rozvoja cestovného ruchu,“ hovorí Agócs.
„Tým, že sa župa podujala na podanie a koordináciu tohto významného projektu sme pristúpili k aktuálne jedinej možnej forme ďalšieho rozvoja UNESCO-m uznávaného územia, ktoré sa na našej strane hraníc konečne dožije výstavby prvého návštevníckeho centra,“ doplnil.
Konkurencieschopná destinácia
Banskobystrická župa kúpila Ebeczkého kúriu, spolu s dvomi priľahlými hospodárskymi budovami a historickou záhradou, v roku 2024. S dlhodobo nevyužívaným objektom, ktorého jednotlivé budovy sú v zlom technickom stave, mala od začiatku zámer zrekonštruovať ho. Po vybudovaní návštevníckeho centra očakáva zvýšený záujem o túto destináciu o približne 6-tisíc turistov ročne.
Ak všetko pôjde podľa plánu, s obnovou začnú už v lete. Po dokončení si tam ľudia budú môcť kúpiť tematické predmety vrátane regionálnych produktov, pozrieť si interaktívne expozície zamerané na prírodné a kultúrne hodnoty či historické oblasti geoparku. Pripravia tiež aktivity pre deti. Súčasťou novinky bude tiež enviro-učebňa a prednášková miestnosť, pričom v exteriéri vyrastie učebňa so sadom.
Vedenie kraja ozrejmilo, že na prevádzke kúrie budú participovať všetci strategický partneri a vytvoria cezhraničné manažérske štruktúry geoparku, ktoré v súčasnosti chýbajú. Obnova hospodárskych budov aj zostávajúceho exteriéru nie je súčasťou projektu, do budúcnosti však na vonkajšom priestranstve plánujú zelené parkovacie plochy pre autá aj bicykle. Tiež zázemia pre workshopy, zážitkové miesto na táborenie pre školy v prírode a voľnočasové organizácie pre deti a mládež. Pre budovy budú ďalej hľadať vhodné využitie.
Spolu s obnovou Ebeczkého kúrie sa budú v rámci Interreg HUSK realizovať ďalšie tri infraštruktúrne projekty. V Štiatorskej Bukovinke plánuje obec zvýšiť bezpečnosť atraktívnosti hradného areálu stabilizáciou múru hradu Šomoška a zlepšiť stav mostíkov náučného chodníka.
V maďarskej časti geoparku zatraktívni Múzeum Dornyay Bélu svoje banské expozície v Salgótarjáne interaktívnymi prvkami, zrekonštruuje vonkajšie výstavné priestory, zlepší turistické využiteľnosti exponátov banských dopravných prostriedkov a strojov, pribudne tiež tematické ihrisko.
Riaditeľstvo Národného parku Bükk pripravuje, vďaka obnove Chránenej paleontologickej lokality Ipolytarnóc, interaktívne cestovanie časom. Geologickú minulosť tam oživí 4D technológia, simulátor zemetrasenia a pôsobivé prezentácie sopiek. Šéfka tohto parku Rónay Kálmánné pripomenula, že cieľom je zvýšiť turistickú atraktivitu globálneho geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád zlepšením zážitku pre návštevníkov. „Kľúčom k úspechu projektu je cezhraničná odborná spolupráca, vďaka ktorej spoločne so slovenskými a maďarskými partnermi vytvárame jednotnú a konkurencieschopnú destináciu,“ doplnila.