Bratislavské mestské lesy čakajú cez víkend nápor návštevníkov, polícia odporúča prísť MHD

„Parkovacie plochy na Kamzíku alebo na Ceste mládeže bývajú obsadené už v skorých ranných hodinách. Vodiči následne dlho hľadajú miesta a často parkujú v rozpore s pravidlami,“ podotýka mestská polícia s tým, že vozidlá, ktoré budú brániť príjazdu verejnej dopravy, budú odtiahnuté.
Aby sa návštevníci vyhli prípadnému stresu z parkovania, odporúča im využiť MHD. Pripomína, že každý víkend pri priaznivých poveternostných podmienkach premáva sezónna linka 144. Nastúpiť na ňu je možné na zastávke Koliba, odkiaľ bude každú polhodinu vyrážať k neďalekému záchytnému parkovisku a následne na Kamzík. Odchody zo zastávky Koliba nadväzujú na príchod linky 44.
„Ak je pre vás osobná preprava predsa len nevyhnutná, rešpektujte pokyny hliadok mestskej polície," odkazuje MsP.
Preferovať MHD pred autami odporúčajú aj Mestské lesy v Bratislave, ktoré očakávajú cez víkend zvýšenú návštevnosť Kamzíka. Pripomínajú, že parkoviská budú rýchlo plné a doprava tam býva preťažená. Mestská organizácia preto odporúča využiť linku 144 medzi Kolibou a Kamzíkom.
Na Železnej studničke zároveň v piatok opäť premerali hrúbku ľadu na rybníkoch. Na rybníku 2 bola hrúbka ľadu od päť do 12 cm, na rybník 3 bola hrúbka ľadu od desať do 13 cm a na rybníku 4 (najbližšie k Partizánskej lúke) bola hrúbka ľadu od sedem do 11 cm. Mestská organizácia však upozorňuje, že ide o orientačné merania – hrúbka ľadu sa môže výrazne líšiť aj v rámci jedného rybníka.
„Pre orientáciu dopĺňame, že pri väčšom počte ľudí sa všeobecne odporúča, aby mal ľad hrúbku aspoň 20 cm a pripomíname, že vstup na ľadové plochy je vždy na vlastné riziko," zdôrazňujú mestské lesy.