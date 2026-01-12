Mesto Košice aktivovalo núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova. Prichýlilo viacerých

Primátor Košíc Jaroslav Polaček počas víkendu rozhodol o otvorení dočasného núdzového ubytovania pre bezdomovcov. Útočisko pred mrazmi nšli v kontajnerových domoch v areáli Bytového podniku mesta Košice vo Vyšnom Opátskom. „Od nedeľa 10. januára sme aktivovali deväť kontajnerov, kde môže nájsť útočisko pred chladným počasím 18 ľudí. Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta," uviedol primátor v súvislosti s otvorením krízového centra.
Mesto Košice pristúpilo k opatreniam po tom, ako priemerné nočné a denné teploty niekoľko dní neposkočili nad nulu. Šéf Civilnej ochrany mesta Košice Peter Ferjenčík však upozorňuje, že mrazivé počasie je vzhľadom na toto ročné obdobie v normále a mrazy nedosahujú extrémne hodnoty tak, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.
O organizáciu a koordináciu núdzového ubytovania majú okrem príslušných odborných referátov mestského magistrátu na starosti aj pracovníci charitatívnych organizácií – Arcidiecéznej charity Košice a Občianskeho združenia Oáza v Bernátovciach. Obe organizácie majú zabezpečiť teplé jedlo. Kontajnerové domy sú podľa riaditeľa Bytového podniku mesta Košice Petra Mikloviča zabezpečené elektrickým kúrením a teplou vodou.
Daniovci využili možnosť núdzového ubytovania, ktoré mesto zriadilo kvôli chladnému počasiu.
Možnosť dočasného ubytovania využil aj Patrik Dani a jeho dvaja bratia. Jeden z nich aj s priateľkou. Dani tvrdí, že sa pretĺkajú ako sa dá. „Nemáme inú možnosť, len ísť sem. Prišli sme v nedeľu, zatiaľ nemáme ako riešiť bývanie. Predtým sme bývali rôzne u ďalších blízkych. Ďalší z rodiny sú v zahraničí a majú svoj život. Nemáme žiaľ stále bývanie, s prestávkami sme už niekoľko rokov von," tvrdí Patrik Dani s tým, že ak by sa dalo, išli by za príbuznými do zahraničia.
Priznal, že pre neho a bratov je to príležitosť aspoň na čas niekde bývať. „V týchto mrazoch je problém byť von. V lete sa prinajhoršom dá prespať von. Ale teraz je to riziko. V silných mrazoch môže človek ľahko zamrznúť," dodal Dani. Tvrdí, že s bratmi si hľadá prácu, ale je to problém. „Ako som spomínal, rodina je v Británii, len teraz sa tam už nedá tak ľahko dostať, treba povolenia. Pomohla by aj nejaká brigáda niekde tu blízko v Košiciach. Cez zimu je to ťažké, v lete sme si niečo našli, aj keď načierno," priznal Dani.
Podľa vlastných slov okúsil aj prácu v jednej z firiem v priemyselnom parku pri košickom letisku. „Robil som tam zhruba tri mesiace. To som ešte mal bývanie. No prišiel som oň, skončil som na ulici. Tým pádom nastal problém. Nemal som sa kde poriadne vyspať, nebola ani žiadna možnosť hygieny," podelil sa Dani so skúsenosťami.
Podľa posledného oficiálneho sčítania bezdomovcov z novembra 2024 vyšli v Košiciach na povrch šokujúce čísla. V metropole východu bolo identifikovaných 2 300 ľudí bez domova, z toho 1 304 dospelých a 996 detí, ktoré žijú so svojimi rodičmi v zariadeniach, alebo nevyhovujúcom bývaní. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach – chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách.
Na druhej strane, bez akéhokoľvek prístrešia, teda na ulici, žije približne 150 osôb. To je podľa mesta oveľa menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Údaje zo sčítania ukazujú, že drvivá väčšina ľudí bez domova má aspoň provizórny prístrešok.
Pre upresnenie, 43,1 % dospelých osôb bolo sčítaných v neštandardnom obydlí, napríklad chatrče, prístrešky či záhradné chatky, ďalších 22,1 % plánovalo nocovať v útulku, domove na polceste, alebo zariadení núdzového bývania a 16,2 % v nocľahárni. Už spomínaných 151 dospelých osôb – teda približne 6,6 % z celkového počtu – prespávalo priamo vonku na ulici bez akéhokoľvek prístrešku.