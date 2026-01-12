Tragický nález v U. S. Steel: V areáli košických oceliarní našli telo bez známok života

Informáciu o tragickom náleze priniesol denník Korzár. Na miesto bol okamžite privolaný obhliadajúci lekár, aby preveril okolnosti úmrtia a určil, či nedošlo k spáchaniu trestného činu.
Podľa vyjadrenia krajskej policajnej hovorkyne Jany Illésovej lekár po vykonaní obhliadky cudzie zavinenie na mieste jednoznačne vylúčil. Polícia po zdokumentovaní situácie a vykonaní nevyhnutných úkonov vec uzavrela a v ďalšom preverovaní nepokračuje. Vzhľadom na citlivú povahu prípadu neboli zverejnené informácie o identite osoby ani presné príčiny jej úmrtia.