Brhel starší hovoril ped sudcom o fraške, jeho advokát o zaujatosti senátu

Na pojednávaní už v polovici decembra minulého roka vystúpili so záverečnými rečami obhajcovia podnikateľa Jozefa Brhela staršieho. Ten čelí obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku. Okrem neho stoja v rovnakej veci pred senátom aj jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, advokát Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka.
Proces sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Advokáti Brhelovcov navrhujú úplné oslobodenie spod obžaloby alebo jej odmietnutie z dôvodu vrátenia veci do prípravného konania aplikáciou práva EÚ.
Obhajcovia Ľudovít Štanglovič a Michal Mandzák na decembrovom pojednávaní upozorňovali na okolnosti prípravného konania, ktoré bolo podľa nich poznačené závažným porušením práv obžalovaného Jozefa Brhela. Zdôraznili, že mu bolo uprené základné právo na preštudovanie spisu po ukončení vyšetrovania. Sú presvedčení, že obžaloba je nedôvodná a súd mal už dávno pristúpiť k zastaveniu trestného stíhania.
„Z dokazovania vyplynulo, že škoda štátu nevznikla,“ podotkol Mandzák. „Dodávané informačné systémy neboli predražené a Jozef Brhel, aj ďalšie osoby, boli vo väzbe nezákonne,“ tvrdí. Ani v tomto štádiu konania podľa neho nevedia, aká je výška škody. Pôvodne hovorila obžaloba o 45 miliónoch eur, no prokurátor Ondrej Repa vo svojej záverečnej reči začiatkom decembra uviedol sumu „minimálne 650-tisíc eur“. Obhajoba podčiarkla, že nevysvetlil ako k nej prišiel.
Kuruc: Je to vymyslený príbeh
Slahučka a Grega na pondelňajšom (12. 1.) pojednávaní chýbali, vopred sa ospravedlnili. Obhajca Štanglovič predniesol návrh, aby súd opätovne pristúpil k dokazovaniu. Dôvod zhrnul vo viacerých bodoch, no po niekoľkominútovej porade predseda senátu Ján Hrubala oznámil, že súd si v tom vyhradzuje právo konať až po odznení všetkých záverečných rečí. S tou ako prvý začal Radko Kuruc, ktorý hovoril zhruba pol hodinu. Tvrdil, že v rámci projektu eKasa (systém Suchobovej firmy Allexix), ktorý mal presadzovať a bol predmetom vyšetrovania, nikoho neovplyvňoval.
„Aj všetci svedkovia zhodne vypovedali, že som do toho nijako nezasahoval. Nezobral som ani žiadny úplatok,“ podčiarkol. Rozsiahlo pritom hovoril o kajúcnikoch – podnikateľovi Michalovi Suchobovi a exšéfovi finančnej správy Františkovi Imreczem, ktorých výpovede boli podľa neho nedôveryhodné. Práve od Suchobu mal údajne dostať 120-tisíc eur.Čítajte aj Kto bude nový šéf armády? Stoličku po Zmekovi by mohol prevziať intelektuál, veliteľ špeciálov či generál z Maďarska
„Motívov na klamstvá kajúcnikov je veľa,“ konštatovala poukazoval pritom na zahladenie ich trestnej činnosti. „Ich výpovede, na ktorých je postavená obžaloba, obsahujú zásadné rozpory,“ zdôraznil s tým, že obidvaja vytvorili vymyslený príbeh. „Žiadam úplné oslobodenie od obžaloby,“ dodal Kuruc.
Po ňom sa dostal k slovu Brhel starší. „Konanie prokurátora Repu robí z tohto procesu frašku,“ podčiarkol. Počas svojej niekoľkohodinovej reči pripomenul to, čo už predtým hovorili jeho obhajcovia. Poukázal na rozdiely v uvedenej škode a poznamenal, že prokurátor Repa nemá pre jej vyčíslenie žiadny relevantný dôkaz.
„Súd výšku škody prevzal od prokurátora len mechanicky. Sudca nie je schopný preukázať, ako sa k sume dospelo,“ uviedol Brhel starší. Viackrát spomenul „Matovičov režim“, počas ktorého sa podľa neho manipulovalo s trestnými konaniami. „V nezákonnej väzbe som strávil desať mesiacov môjho života,“ posťažoval sa. Vzápätí spomenul Ústavný súd, ktorý v polovici novembra 2021 rozhodol o tom, že Najvyšší súd porušil jeho právo na osobnú slobodu.
Mandzák: Je to politická obžaloba
Podľa obhajcu Mandzáka bolo jednoznačne preukázané, že spolupracujúci obvinení v danej veci klamali a nevypovedali pravdu, o čom svedčia oboznámené listiny. Spomenul pritom konkrétne mená – Jana Rovčaninová (bývalá konateľka spoločnosti Allexis), Michal Suchoba, František Imrecze a Daniel Čech (bývalý viceprezident finančnej správy).
„Tento senát, hlavne jeho predsedu, považujem za zaujatého. Ak by to tak nebolo, v danom prípade mal opätovne otvoriť dokazovanie alebo zamietané listiny, z ktorých štátne orgány konštatujú, že spolupracujúci obvinení klamali,“ povedal Mandzák s tým, že po odznení všetkých záverečných rečí by sa s tým mal senát vysporiadať.
Opäť poukázal aj na paradox v súvislosti s Imreczem, ktorý bol ešte v roku 2021 stíhaný s Brhelom v jednom trestnom konaní, no neskôr ho vylúčili na samostatné. Štátu mal podľa obžaloby spôsobiť bližšie nevypočítanú škodu prevyšujúcu sumu 650-tisíc eur. Prokuratúra tak vraj už vtedy priznala, že v kauze Mýtnik nevznikla štátu škoda spomínaných 45 miliónov. Ich klientovi ju však, napriek tomu, ponechali. Špecializovaný trestný súd vlani v januári odsúdil Imreczeho trestným rozkazom, pričom ho uznal za vinného, no žiadny trest mu neuložil.Čítajte aj Ošarpaná pamiatka vstane z popola. Urobia z nej vstupnú bránu do vzácneho geoparku, kde očakávajú nával turistov
Medzitým vyšla správa, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) podal v tomto Imreczeho prípade dovolanie. Potvrdil to vedúci tlačového oddelenia rezortu Petar Lazarov s tým, že v uvedenej veci sa tak stalo na podnet, nie z vlastnej iniciatívy. Pripomenul, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku.
„Maratón“ záverečnej reči Brhela staršieho, ktorý už pred jeho začatím odhadoval na zhruba štyri hodiny, pokračoval aj po obedňajšej prestávke. „Pán Brhel jednoznačne uvádza, že je nevinný a skutok, tak ako bol formulovaný, predstavuje politickú obžalobu doktora Repu. Čiže išlo o politickú objednávku,“ uzavrel Mandzák. V utorok (13. 1.) sa očakávajú záverečné reči ďalších obžalovaných.