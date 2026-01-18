Veda, viera aj alchýmia pod jednou strechou: V Košiciach pribudne netradičná lekáreň, ponúkne výlet v čase

Bude mať názov Lekáreň U Božieho oka. Expozícia je umiestnená v objekte tzv. Domu remesiel Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý bol v roku 2013 vybudovaný na mieste niekdajšieho meštianskeho domu z 19. storočia.
Stavba Domu remesiel bola súčasťou projektu Otvorené zóny realizovaného v rámci projektov Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. „Zaujímavosťou priestoru je, že má sklenenú podlahu, pod ktorou sa nachádzajú konštrukcie hradieb a priekopy vnútorného opevnenia mesta. Výstavný priestor bol verejnosti doteraz známy výstavami a akciami spätými s historickými remeslami. V roku 2025 bola prezentácia remesiel zakončená výstavou s názvom Zatvára sa cechová truhlica, v súčasnosti sa tu pripravuje stála expozícia historickej lekárne," vysvetlila historička Východoslovenského múzea v Košiciach Uršula Ambrušová.
„Návštevníci môžu vstúpiť do priestoru, ktorý verne pripomína lekáreň z prelomu 19. a 20. storočia so všetkým, čo k nej patrilo. V expozícii je vystavený majestátny historický lekárenský nábytok, desiatky pôvodných nádob na lieky, váhy, mažiare, lisy, mlynčeky, liekopisné knihy, staré recepty atď," upresnila Ambrušová. Zaujímavosťou je aj elektrická pokladňa značky National z roku 1910, ktorá bola v čase svojho vzniku technologickým zázrakom.Čítajte viac Historický skvost Košíc sa zaskvel v plnej nádhere. Reštaurovanie Urbanovej veže jej vrátilo niekdajšiu krásu
Umelá inteligencia aj alchymista
Jedným z lákadiel možno bude podzemie objektu lekárne. Práve tam vznikla alchymistická dielňa, ktorú možno pozorovať cez sklenenú podlahu. Návštevníci tam uvidia figurínu alchymistu pri výrobe „zázračného“ elixíru mladosti.
Expozíciu oživí aj AI lekárnik Mathias, animovaná postava, ktorá návštevníkom v slovenčine, angličtine a maďarčine pútavo priblíži „svoju lekárnickú prax“. Otázkou je, či si budú môcť návštevníci kúpiť v lekárni aj nejaké lieky, čaje, alebo mastičky…
„Bylinky predávať nebudeme, ale možno vám náš AI Mathias odhalí niekoľko zaručených receptov na elixíry, ktoré kedysi robili ľudí zdravšími, veselšími a šťastnejšími… aspoň na chvíľu," odpovedala historička.
„Návštevníkov budú po expozícii sprevádzať lektori Východoslovenského múzea v Košiciach a na špeciálnych komentovaných prehliadkach plných zaujímavostí a príbehov sa môžete stretnúť so mnou ako autorkou expozície," dodala.
Len pre zaujímavosť, mobiliár historickej lekárne pochádza z východného Slovenska a je datovaný do polovice 19. storočia. Patrí medzi vzácne dochované príklady komplexného vybavenia dobových lekární. Pôvodne bol zhotovený na mieru pre konkrétny interiér v mestskom prostredí. Vysoká technická úroveň spracovania a precízne vypracované ozdobné detaily svedčia o práci skúsených majstrov a o kvalite dielní, v ktorých mobiliár vznikol.
Prvá lekáreň bola v Košiciach pred vyše 700 rokmi
„Pravdepodobne najstaršie miesto vyhradené na prípravu a uskladnenie liekov na území mesta Košíc bolo už v 13. storočí a prvý známy lekárnik bol Joannes Jacobus Apothecarius. Dokladá to zmienka v mestskej knihe z rokov 1394 – 1405. Prvá známa lekáreň v Košiciach je doložená od roku 1573. Nazývala sa „Mestská lekáreň.“," načrela do minulosti Ambrušová.
Historická lekáreň v Košiciach ponúkne exkurziu do minulosti aj výrobu elixíru mladosti.
V roku 1660 vznikla jezuitskú lekáreň „U Božieho oka.“ Začiatkom 18. storočia mesto zintenzívnilo starostlivosť o obyvateľstvo a pribudla vojenská lekáreň, ďalej lekáreň „K Uhorskej korune,“ lekáreň „Salvator“ nazývaná aj „U Vykupiteľa,“ lekáreň „U svätej Trojice,“ lekáreň „U zlatého leva,“ lekáreň „U hada,“ neskôr pôsobila pod názvom “U svätého Antona,“ resp. „U sv. Antona Paduánskeho“ a lekáreň „Rákoczi.“ Aj za prvej Československej republiky počet lekární stúpal. Vznikli lekárne „Nemocničná,“ „U matky Božej,“ „Madona,“ „U svätej Terezky,“ „Glória“ a „U svätého Martina.“ Do druhej svetovej vojny bolo v Košiciach v prevádzke 13 lekární. V priebehu ďalších rokov sa počet lekární v Košiciach zvyšoval.
Košická historická lekáreň nebude po otvorení jediná. „Na Slovensku je viacero historických lekárni, azda najznámejšia je Lekáreň U Salvatora v Bratislave, Múzeum farmácie Lekáreň U Červeného raka v Bratislave, lekárenská expozícia sa nachádza v Múzeu Červený Kláštor, v Šarišskom múzeu v Bardejove, na Kežmarskom hrade, vo Vlastivednom múzeu v Galante, vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou, alebo Lekáreň Milosrdných bratov v Skalici," dodala Ambrušová.
Príprava expozície historickej lekárne prebiehala od roku 2024 do roku 2025. V roku 2024 bol spracovaný a podaný projekt na Fond na podporu umenia Ministerstva kultúry SR zameraný na vytvorenie novej stálej expozície, ktorý však nebol úspešný. Získané skúsenosti z tohto procesu sa premietli do prípravy nového projektu v roku 2025, ktorý už finančnú podporu získal a umožnil pokračovať v realizačných prácach.
Historická lekáreň bude nastálo
Paralelne s prípravou expozície bol v roku 2024 úspešne prebehol aj samostatný projekt zameraný na reštaurovanie historického lekárenského mobiliáru, taktiež podporený Fondom na podporu umenia Ministerstva kultúry SR. Tieto kroky vytvorili odborný aj materiálny základ pre vznik novej stálej expozície historickej lekárne.
„Príprava a realizácia expozície predstavuje výsledok, ktorý návštevníkom približuje nielen dejiny lekárnictva v mestskom prostredí, ale aj atmosféru miest, kde sa v minulých storočiach prirodzene prelínali veda, viera a každodenný život. Expozícia zároveň rozšíri spektrum odborných, edukačných a interaktívnych aktivít Východoslovenského múzea v Košiciach a ponúkne návštevníkom komplexný a podnetný zážitok," objasnila Ambrušová zámer novej expozície-
Slávnostné otvorenie je naplánované na 29. januára 2026. Pre širokú verejnosť bude expozícia prístupná od 30. januára 2026. Návštevníci sa okrem iného môžu tešiť na pravidelné tematické komentované prehliadky, ktoré priblížia fascinujúce dejiny lekárnictva, živé ukážky prípravy liečiv aj na interaktívne workshopy plné zaujímavostí a praktických aktivít.