Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa bude uchádzať o post primátorky Bratislavy

„Nechcem byť ďalšou kandidátkou, chcem byť hlavnou vyzývateľkou Matúša Valla. Moje rozhodnutie je pevné. Mesto nefunguje tak, ako by sme chceli a potrebovali,“ uviedla na tlačovej konferencii Čahojová, ktorá podľa vlastných slov vstupuje do boja o Bratislavu, lebo je presvedčená, že hlavné mesto potrebuje naliehavo zmenu.
Ponúknuť chce zodpovednú a poctivú verejnú službu bez rozdielu všetkým obyvateľom Bratislavy. Spolu s odbornými tímami sa zameriava predovšetkým na ozdravenie hospodárenia mesta a riešenia v oblasti dopravy. Preferuje menšie projekty s väčším efektom pre obyvateľov. Okrem dopravy patrí medzi jej hlavné priority dostupnosť služieb, udržateľný rozvoj mesta, ochrana životného prostredia, silná spolupráca magistrátu s mestskými časťami a odborné riadenie mesta. Za veľmi závažný považuje nedostatok cenovo dostupného bývania. Nesúhlasí s ďalším zvyšovaním dane z nehnuteľností ani so zvyšovaním poplatkov za dodávku vody, parkovanie či odpad. Návrat 15-minútového lístka považuje za nevyhnutný.
Domnieva sa, že sa mesto ocitlo v područí developerov, ktorí preferujú svoje záujmy na úkor záujmov mesta. Upozorňuje, že mestský majetok chátra a namiesto systémovej starostlivosti oň sa venuje pozornosť neraz problematickým cyklotrasám, ktoré ešte viac komplikujú dopravnú situáciu. Za najslabšiu stránku Bratislavy považuje, že výstavba neraz predbieha strategické rozhodnutia v oblasti dopravy, a to nielen dynamickej, ale aj statickej.
Je presvedčená, že u súčasného primátora Matúša Valla zostal z veľkých očakávaní „len veľký politický marketing a sklamanie z ovládnutia mesta jedinou politickou stranou, respektíve jedným tímom“.
Medzi jej podporovateľov patria napríklad starosta Petržalky Ján Hrčka a vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková, bývalá starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, bývalý starosta Starého Mesta a aktuálne miestny poslanec Radoslav Števčík, niekdajší kandidát na primátora Bratislavy a bývalý prednosta staromestského úradu Martin Mlýnek, poslanec Nového Mesta Andrej Árva či poslankyňa Ružinova Jana Poláčiková.
O post primátora Bratislavy sa uchádza aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, ktorý svoju kandidatúru ohlásil už vlani v máji. Súčasný šéf Bratislavy Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude opätovne tento post obhajovať. V súvislosti s voľbami sa spomína aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ten však zatiaľ k téme prípadnej kandidatúry zatiaľ žiadne rozhodnutie neurobil.