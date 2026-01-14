Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.Čítajte viac Na Bradle sa hrdo vypína monumentálna hrobka. Takto vyzerá symbol slobody a nezávislosti Slovenska
Chlapík z Horehronia natáčal dva roky. Nakrútil unikátny záznam všetkých ročných období do jedného celku
Časozberné video ponúka jedinečný pohľad na Brezno zachytené z Vrchdolinky počas všetkých štyroch ročných období. Autor Jaro ho natáčal postupne počas dvoch rokov, aby v jednom celku prepojil jar, leto, jeseň aj zimu. Mesto a jeho okolie sa vďaka plynulým prechodom mení priamo pred očami diváka. Zábery ukazujú nielen premeny prírody, ale aj atmosféru Brezna v rôznych obdobiach roka. Výsledkom je pôsobivý časozberný príbeh o trpezlivosti, čase a kráse Horehronia.