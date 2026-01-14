Pravda Správy Regióny Chlapík z Horehronia natáčal dva roky. Nakrútil unikátny záznam všetkých ročných období do jedného celku

Chlapík z Horehronia natáčal dva roky. Nakrútil unikátny záznam všetkých ročných období do jedného celku

Časozberné video ponúka jedinečný pohľad na Brezno zachytené z Vrchdolinky počas všetkých štyroch ročných období. Autor Jaro ho natáčal postupne počas dvoch rokov, aby v jednom celku prepojil jar, leto, jeseň aj zimu. Mesto a jeho okolie sa vďaka plynulým prechodom mení priamo pred očami diváka. Zábery ukazujú nielen premeny prírody, ale aj atmosféru Brezna v rôznych obdobiach roka. Výsledkom je pôsobivý časozberný príbeh o trpezlivosti, čase a kráse Horehronia.

14.01.2026 05:00
Štyri ročné obdobia v okolí Brezna v jednom celku
Video
Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Zaujímavé videá môžete posielať na e-mail tbucka@pravda.sk a podeľte sa o momenty, ktoré stoja za to vidieť. Je to zdarma. Najlepšie videá zverejníme.

