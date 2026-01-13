Polícia vyšetruje podozrivé úmrtie dieťaťa, malo viacero poranení

Podľa informácií Markízy sa dieťa narodilo v roku 2025. Na tele malo mnohopočetné modriny, malo mať problémy s dýchaním a poranený konečník. Podozrivými zo smrti bábätka sú údajne jeho mama a jej druh.
„V súčasnosti však nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ uviedla polícia. Zároveň podotkla, že bude verejnosť informovať, ak to procesná situácia a okolnosti prípadu dovolia.