Polícia vyšetruje podozrivé úmrtie dieťaťa, malo viacero poranení

Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje prípad podozrivého úmrtia dieťaťa, o ktorom v utorok políciu informovala nemocnica, kde bolo dieťa so zdravotnými ťažkosťami privezené v pondelok Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.

13.01.2026 20:33
Podľa informácií Markízy sa dieťa narodilo v roku 2025. Na tele malo mnohopočetné modriny, malo mať problémy s dýchaním a poranený konečník. Podozrivými zo smrti bábätka sú údajne jeho mama a jej druh.

„V súčasnosti však nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ uviedla polícia. Zároveň podotkla, že bude verejnosť informovať, ak to procesná situácia a okolnosti prípadu dovolia.

Viac na túto tému: #smrť dieťaťa #Žiar nad Hronom #Polícia Slovenskej republiky
