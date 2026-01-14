Podozrivá smrť bábätka postavila policajtov do pozoru. Modriny na tele naznačujú, že bolo utýrané

Šokujúci prípad sa odohral v Žiari nad Hronom, pričom bábätko skončilo na oddelení ARO v Detskej fakultnej nemoci v Banskej Bystrici. Jej hovorkyňa Alena Šperková nič bližšie k tomu nepovedala – len potvrdila, že tam mali úmrtie, ktoré hlásili polícii.
Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková uviedla, že podozrivé úmrtie maloletého dieťaťa vyšetrujú kriminalisti zo Žiaru nad Hronom. „Políciu o tom informovala nemocnica, kde bolo dieťa so zdravotnými ťažkosťami privezené v pondelok (12. 1.),“ ozrejmila. Viac však neprezradila.
„V súčasnosti nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, tiež zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ zdôvodnila.
Rodičov zadržali
Z nášho zdroja sme sa dozvedeli, že bábätko umrelo v nemocnici v noci z pondelka na utorok. Poranenia na tele naznačovali, že mohlo byť týrané. Zdravotníci si nemohli nevšimnúť početné modriny, dýchacie problémy či dokonca poranenie konečníka. Tieň podozrenia padol na rodičov, ktorí sú už zadržaní.
Kováčiková neskôr potvrdila, že na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými disponujú, tiež doterajšieho dôkazového materiálu, policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely.
„Bolo vykonaných viacero procesných úkonov. Žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Dôležité budú v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú," dodala s tým, že obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo.
Utrpenie malého dievčatka sa malo odohrávať za múrmi jedného zo žiarskych panelákov. Jeho rodičia, obaja dvadsaťroční, sú vraj závislí od omamných látok. Ľudia, ktorí v dotknutej bytovke žijú, síce tvrdili, že matka bábätka tam už nebýva, no poznajú ju.
„Neviem, kto bol jej partner, ale všimla som si, že sa jej narodilo dieťa. Vídala som ju s kočíkom. Nikdy by som si nepomyslela, že by bola schopná ublížiť dieťaťu. Do hlavy však nikomu nevidíme,“ povedala nám mladá žena na jednom z poschodí. „Viete, ak to bolo jej prvé bábo a psychicky to nezvládala, ktovie ako reagovala. Maličkej mi je ľúto,“ krútila smutne hlavou.
Bili ju a hádzali do kúta
Jedna zo Žiarčaniek nám povedala, že obidvaja mladí rodičia sú „feťáci", pričom otec malej je na tom horšie a pôsobí tiež ako díler. „Ona je už ale trošku chytená na hlavu – marihuana a iné drogy nikomu nepomôžu," naznačila, čo na správaní mladej matky mohlo zanechávať negatívne stopy. To, že nikto v paneláku nič nevie, je podľa nej typické.
„Ľudia vedia len vtedy, keď netreba,“ podotkla ironicky. „Viac detí tí dvaja nemali, ale isté je, že malú bili, hádzali do kúta a podobne. Diali sa tam katastrofálne veci. Dievčatko bolo veľmi pekné, je to tragédia,“ uzavrela.
Paradoxné v tomto prípade je, že matka sa na sociálnych sieťach prezentovala ako milujúci rodič. „Môjho srdca princezná, môj malý smejko, najmilovanejšia,“ komentovala láskyplne spoločné fotografie, ktoré tam pravidelne uverejňovala.
„Moja malá buchtička. Ani si neuvedomujem, ako ten čas letí a už máš za chvíľku tri mesiace,“ napísala vlani v prvý septembrový deň k záberu usmiateho bábätka v ružovo ladenom komplete. Jej partner nič podobné nezdieľal, no na svojej profilovej fotografii predvádza výrazné tetovanie na rukách aj krku. Čo konkrétne sa v osudných okamihoch u nich dialo, zostáva záhadou.