Ozdoba zvolenského námestia púta výraznou fasádou. Inšpirovali sa pri nej v talianskom Ríme

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského na zvolenskom Námestí SNP patrí k dominantám mesta pod Pustým hradom. Táto najväčšia profesionálna činohra v Banskobystrickom kraji má za sebou rušné obdobie. Došlo tam ku kompletnej výmene okien, dverí, k zatepleniu fasády z dvora, regulácii vykurovacieho systému a inštalácii úsporných LED svietidiel. Zhotoviteľ prispôsobil práce špecifikám fungovania divadla, no tiež tomu, že ide o historický a reprezentatívny objekt.
„Táto budova prešla zásadnou a myslím, že vo svojej histórii jednou z najväčších rekonštrukcií,“ povedal o pamiatke z konca 19. storočia predseda Banskobystrickej župy Ondrej Lunter. Zriaďovateľom divadla je kraj, ktorý rozhodujúcu časť financovania na to získal, konkrétne 2,4 milióna eur, z Plánu obnovy a odolnosti. Celková investícia presiahla 2,5 milióna eur.
Najviditeľnejšia zmena
Tí, ktorí prechádzajú popred budovu divadla denne, si zmenu na nej určite všimli už dávnejšie. „Nedalo sa ignorovať, že fasáda zmenila farbu a oživila sa. V dobe keď vznikala, bola inšpirovaná podobnými fasádami historických pamiatok v Ríme,“ spomenul zaujímavosť Lunter. Práve skrášlenie tohto vonkajšieho vzhľadu je najviditeľnejšou zmenou, ktorú rekonštrukcia priniesla.
Župan zdôraznil, že nič z toho by nebolo možné, ak by nečerpali prostriedky z Európskej únie. „Okrem novej fasády, zatepleniu, vymenených okien či dvier sa nastavilo, natlakovalo a vykalibrovalo kúrenie tak, aby sme tu mohli pociťovať teplotný komfort,“ pripomenul. Pomerne zložitá bola podľa neho inštalácia osvetlenia v členitom strope, no teraz sú tam vďaka tomuto kroku nové LED-ky.
„Toto divadlo je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v našom kraji a zaslúži si dôstojné podmienky na svoju činnosť. Rekonštrukciou sa nám podarilo výrazne znížiť energetickú náročnosť budovy, ale aj zachovať a zvýrazniť jej miesto v historickom centre Zvolena," zdôraznil s tým, že investície do kultúry považuje župa za investície do kvality života v celom kraji.
„Snažíme sa kultúru nielen udržať na nohách, ale ju aj rozvíjať,“ podotkol Lunter. Upozornil, že toto je len jedna z ďalších investícií v tejto sfére. „Zmienim napríklad Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá prešla niekoľkými etapami rekonštrukcií. Koncom minulého roka sme otvárali tiež vynovenú galériu v Lučenci a v blízkej dobe plánujeme rekonštrukciu Novohradskej knižnice. No a v Detve veľmi dobre napreduje výstavba nového Centra tradičnej kultúry,“ vymenoval.
Nebolo to jednoduché
Práce odštartovali vlani v januári a napriek tomu, že ukončené boli už v septembri, kolaudačné procesy umožnili definitívne dokončenie až na sklonku minulého roka. Riaditeľ zvolenského divadla Peter Kováč je rád, že sa mohli vrátiť na svoju domovskú scénu. Predstavenia v predchádzajúcich mesiacoch totiž museli mať v náhradných priestoroch – konkrétne v Dome kultúry ŽSR. Veľa však hrávali aj na zájazdoch, čo označil ako výbornú skúsenosť.
Šéf divadla sa teší aj z toho, že ušetrené prostriedky za teplo a energie, odhadom ide až o 60 percent, môžu využiť na tvorbu. „Veľmi si vážim, že sme prešli touto rekonštrukciou. Nebolo to jednoduché – pracoval tu kopec ľudí, pričom bežným okom ani nevidieť to množstvo prác, ktoré sa tu vlani odviedli,“ povedal.
„Verím, že toto hodnotné dielo ocenia diváci rovnako, ako ho oceňujeme my, divadelníci,“ konštatoval Kováč. Doplnil, že v rámci krajských investícií do kultúrnej infraštruktúry smerujú peniaze do veľmi významných a podstatných vecí.
Počas stavebných prác sa zhotoviteľ musel vysporiadať aj s nečakanou situáciou – na streche divadla zahniezdil sokol. Harmonogram preto museli prispôsobiť hniezdeniu chráneného dravca. Ochranári to dôkladne monitorovali a po vyvedení štyroch mláďat zabezpečili odborný presun hniezda na vhodné miesto.
Vynovený objekt má viac ako 120-ročnú históriu a nesie v sebe dušu Zvolena – od čias Hotela Grand, ktorý v nej kedysi sídlil, cez ochotnícke divadlo až po dnešné profesionálne kultúrne centrum. Predtým prešla táto dominanta pomerne veľkou rekonštrukciou v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tá aktuálna zabezpečí, že najbližšie dekády nebude potrebovať zásadné zásahy.