Ozdoba zvolenského námestia púta výraznou fasádou. Inšpirovali sa pri nej v talianskom Ríme

Takmer o polovicu nižšie náklady bude mať po aktuálne dokončenej rekonštrukcii zvolenská činohra. Okrem krajšej fasády či energetickej úspore prinášajú vynovené priestory väčší komfort divadelníkom aj ich publiku. Práce stihli v naplánovanom termíne napriek tomu, že v streche kultúrneho stánku sa zahniezdil chránený dravec.

16.01.2026 07:30
Zvolenské divadlo
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského na zvolenskom Námestí SNP patrí k dominantám mesta pod Pustým hradom. Táto najväčšia profesionálna činohra v Banskobystrickom kraji má za sebou rušné obdobie. Došlo tam ku kompletnej výmene okien, dverí, k zatepleniu fasády z dvora, regulácii vykurovacieho systému a inštalácii úsporných LED svietidiel. Zhotoviteľ prispôsobil práce špecifikám fungovania divadla, no tiež tomu, že ide o historický a reprezentatívny objekt.

„Táto budova prešla zásadnou a myslím, že vo svojej histórii jednou z najväčších rekonštrukcií,“ povedal o pamiatke z konca 19. storočia predseda Banskobystrickej župy Ondrej Lunter. Zriaďovateľom divadla je kraj, ktorý rozhodujúcu časť financovania na to získal, konkrétne 2,4 milióna eur, z Plánu obnovy a odolnosti. Celková investícia presiahla 2,5 milióna eur.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského patrí k... Foto: BBSK
divadlo, Zvolen Divadlo Jozefa Gregora Tajovského patrí k dominantám Zvolena.

Najviditeľnejšia zmena

Tí, ktorí prechádzajú popred budovu divadla denne, si zmenu na nej určite všimli už dávnejšie. „Nedalo sa ignorovať, že fasáda zmenila farbu a oživila sa. V dobe keď vznikala, bola inšpirovaná podobnými fasádami historických pamiatok v Ríme,“ spomenul zaujímavosť Lunter. Práve skrášlenie tohto vonkajšieho vzhľadu je najviditeľnejšou zmenou, ktorú rekonštrukcia priniesla.

Župan zdôraznil, že nič z toho by nebolo možné, ak by nečerpali prostriedky z Európskej únie. „Okrem novej fasády, zatepleniu, vymenených okien či dvier sa nastavilo, natlakovalo a vykalibrovalo kúrenie tak, aby sme tu mohli pociťovať teplotný komfort,“ pripomenul. Pomerne zložitá bola podľa neho inštalácia osvetlenia v členitom strope, no teraz sú tam vďaka tomuto kroku nové LED-ky.

„Toto divadlo je jednou z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v našom kraji a zaslúži si dôstojné podmienky na svoju činnosť. Rekonštrukciou sa nám podarilo výrazne znížiť energetickú náročnosť budovy, ale aj zachovať a zvýrazniť jej miesto v historickom centre Zvolena,“ zdôraznil s tým, že investície do kultúry považuje župa za investície do kvality života v celom kraji.

„Snažíme sa kultúru nielen udržať na nohách, ale ju aj rozvíjať,“ podotkol Lunter. Upozornil, že toto je len jedna z ďalších investícií v tejto sfére. „Zmienim napríklad Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá prešla niekoľkými etapami rekonštrukcií. Koncom minulého roka sme otvárali tiež vynovenú galériu v Lučenci a v blízkej dobe plánujeme rekonštrukciu Novohradskej knižnice. No a v Detve veľmi dobre napreduje výstavba nového Centra tradičnej kultúry,“ vymenoval.

Nebolo to jednoduché

Práce odštartovali vlani v januári a napriek tomu, že ukončené boli už v septembri, kolaudačné procesy umožnili definitívne dokončenie až na sklonku minulého roka. Riaditeľ zvolenského divadla Peter Kováč je rád, že sa mohli vrátiť na svoju domovskú scénu. Predstavenia v predchádzajúcich mesiacoch totiž museli mať v náhradných priestoroch – konkrétne v Dome kultúry ŽSR. Veľa však hrávali aj na zájazdoch, čo označil ako výbornú skúsenosť.

Šéf divadla sa teší aj z toho, že ušetrené prostriedky za teplo a energie, odhadom ide až o 60 percent, môžu využiť na tvorbu. „Veľmi si vážim, že sme prešli touto rekonštrukciou. Nebolo to jednoduché – pracoval tu kopec ľudí, pričom bežným okom ani nevidieť to množstvo prác, ktoré sa tu vlani odviedli,“ povedal.

Hľadisko s javiskom prešli komplexnou obnovou,... Foto: BBSK
hľadisko, javisko, divadlo, Zvolen Hľadisko s javiskom prešli komplexnou obnovou, vrátane výmeny prepadliska a nákupu novej techniky, už v roku 2022.

„Verím, že toto hodnotné dielo ocenia diváci rovnako, ako ho oceňujeme my, divadelníci,“ konštatoval Kováč. Doplnil, že v rámci krajských investícií do kultúrnej infraštruktúry smerujú peniaze do veľmi významných a podstatných vecí.

Počas stavebných prác sa zhotoviteľ musel vysporiadať aj s nečakanou situáciou – na streche divadla zahniezdil sokol. Harmonogram preto museli prispôsobiť hniezdeniu chráneného dravca. Ochranári to dôkladne monitorovali a po vyvedení štyroch mláďat zabezpečili odborný presun hniezda na vhodné miesto.

Sokolia matka s mláďatami, ktorej hniezdo... Foto: BBSK
sokol, mláďatá Sokolia matka s mláďatami, ktorej hniezdo odborne presunuli na vhodné miesto.

Vynovený objekt má viac ako 120-ročnú históriu a nesie v sebe dušu Zvolena – od čias Hotela Grand, ktorý v nej kedysi sídlil, cez ochotnícke divadlo až po dnešné profesionálne kultúrne centrum. Predtým prešla táto dominanta pomerne veľkou rekonštrukciou v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tá aktuálna zabezpečí, že najbližšie dekády nebude potrebovať zásadné zásahy.

