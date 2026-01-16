Vo Veľkom Mederi horela garáž. Jej majiteľ utrpel popáleniny hlavy

„Po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci bol zranený odovzdaný do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby,“ priblížili hasiči. Dôvodom požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Vzniknutá škoda je odhadnutá na 10-tisíc eur.
„Hasiči zabezpečili miesto zásahu a na lokalizáciu a likvidáciu požiaru nasadili dva vysokotlakové prúdy. Vzhľadom na silné zadymenie zasahovali príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch," doplnili s tým, že počas zásahu bola z dôvodu dôkladnej likvidácie požiaru a vylúčenia skrytých ohnísk rozobratá časť konštrukcie garáže. Po ukončení hasiacich prác miesto skontrolovali termokamerou.