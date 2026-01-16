Pravda Správy Regióny Vo Veľkom Mederi horela garáž. Jej majiteľ utrpel popáleniny hlavy

Vo Veľkom Mederi horela garáž. Jej majiteľ utrpel popáleniny hlavy

Vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda) horela vo štvrtok 15. januára garáž. Požiar zasiahol aj zaparkovaný osobný automobil. Majiteľ garáže utrpel rezné poranenia prstov a popáleniny v oblasti hlavy. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

16.01.2026 12:50
debata

„Po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci bol zranený odovzdaný do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby,“ priblížili hasiči. Dôvodom požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Vzniknutá škoda je odhadnutá na 10-tisíc eur.

V centre Bratislavy horelo, muž skončil s popáleninami. Polícia začala trestné stíhanie
Video
Zdroj: TASR/Jakub Popelka

„Hasiči zabezpečili miesto zásahu a na lokalizáciu a likvidáciu požiaru nasadili dva vysokotlakové prúdy. Vzhľadom na silné zadymenie zasahovali príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch,“ doplnili s tým, že počas zásahu bola z dôvodu dôkladnej likvidácie požiaru a vylúčenia skrytých ohnísk rozobratá časť konštrukcie garáže. Po ukončení hasiacich prác miesto skontrolovali termokamerou.

Hasič / Požiar / Oheň / HaZZ / Čítajte viac V bratislavskom Ružinove horelo. Požiar zasiahol aj automobily, škodu vyčíslili na 34-tisíc eur
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #popáleniny #Veľký Meder
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"