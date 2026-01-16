Rozsiahla akcia polície priniesla prvé výsledky. Štvorica z východu čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti

„Dlhodobo, najneskôr od júna 2024, si spoločne zabezpečovali omamné a psychotropné látky od viacerých osôb. Išlo predovšetkým o pervitín. Látky prechovávali na rôznych miestach, za účelom vlastnej potreby, ako aj na distribúciu a predaj ďalším osobám. Boli vykonané domové prehliadky, ako aj prehliadky iných priestorov v okresoch Prešov, Bardejov a Svidník,“ uviedla Ligdayová.
Pri prehliadkach policajti zaistili väčšie množstvo omamných a psychotropných látok, ktoré boli následne zaslané na expertízne skúmanie.
Získaná dôkazná situácia umožnila vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vzniesť voči štvorici obvinenie zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, pričom skutok podľa polície spáchali formou spolupáchateľstva.
„Muži boli po zadržaní umiestnení do cely policajného zaistenia. Krajský vyšetrovateľ na obvinených spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie," uzavrela hovorkyňa.