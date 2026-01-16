Čelná zrážka áut v Bratislave. Vodička a maloletý chlapec skončili v nemocnici

V Bratislave došlo v piatok na križovatke ulíc Krasovského a Einsteinová k čelnej zrážke dvoch osobných áut. V dôsledku nehody previezli vodičku jedného z vozidiel aj maloletého chlapca, nachádzajúceho sa v jej aute, na ošetrenie do nemocnice, informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií vodička vozidla značky Suzuki pri prejazde zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky a čelne narazila do oproti idúceho vozidla značky Opel,“ priblížil Szeiff.
Premávku v uvedenom úseku usmerňujú dopravní policajti. Vyšetrovaním presných príčin nehody sa zaoberá polícia.
