Vlak v Senci zrazil človeka. Ťažko zranenú osobu museli hasiči spod vozňa vyslobodzovať

Hasiči v piatok zasahovali na Železničnej ulici v Senci, kde na železničnej stanici došlo k nehode vlaku, ktorý zrazil človeka. Hasiči ho odovzdali do opatery záchranárov. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

16.01.2026 15:02
„Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (z Hasičskej stanice Senec) po príjazde na miesto udalosti ťažko zrazenú osobu vyslobodili spod jedného z vozňov a následne ju odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov,“ spresnili hasiči.

