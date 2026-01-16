Mimoriadna situácia v Žiline sa po vyše mesiaci skončila. Dôvodom bol únik neznámej látky

Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, po piatkovom rokovaní krízového štábu pristúpila samospráva k odvolaniu mimoriadnej situácie zo zákonných dôvodov, keďže na základe získaných informácií je momentálne jej ďalšie trvanie neopodstatnené.
Situácia v dotknutom území je v súčasnosti stabilizovaná a nateraz vyhodnotená ako bezpečná. Počas trvania mimoriadnej situácie boli vykonané všetky potrebné opatrenia a úkony súvisiace s identifikáciou látky a elimináciou potenciálnych rizík pre obyvateľov a životné prostredie.
„Napriek tomu, že mimoriadna situácia bola zo zákonných dôvodov odvolaná, predmetnú tému berieme veľmi vážne a aktívne sa ňou zaoberáme. Zdroj znečistenia sa naďalej preveruje,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Podľa informácií mesta naďalej prebieha vyšetrovanie vedené environmentálnou políciou pre podozrenie z nedovoleného nakladania s odpadmi i vyšetrovanie trestného oznámenia podaného mestom Žilina.
„V tejto súvislosti sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Zároveň sme listom kontaktovali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v ktorom žiadame o odbornú súčinnosť Ministerstva životného prostredia SR pri riešení mimoriadnej situácie v areáli bývalých PCHZ vrátane posúdenia environmentálnych rizík a zabezpečenia potrebných meraní pôdy, vôd a ovzdušia,“ zdôraznil Fiabáne.Čítajte viac V dôsledku úniku neznámej látky v Žiline evidujú tri zranené osoby
Dodal, že súčasne požadujú metodické usmernenie samosprávy, posúdenie ďalšieho postupu a prípadnú aktualizáciu registra environmentálnych záťaží. „Na celý ďalší postup bude dohliadať tím pracovníkov z Mestského úradu v Žiline, ktorý bude súčinný pri ďalších krokoch všetkých zapojených orgánov a v monitorovaní dotknutého územia,“ doplnil primátor Žiliny.
Mimoriadnu situáciu vyhlásili 4. decembra 2025 o 6.00 h z dôvodu úniku neznámej látky do ovzdušia na Moyzesovej ulici. Vo vzorkách odobratých v dotknutom území boli identifikované látky toluén, xylén, etylbenzén a benzén, avšak nie v koncentráciách nebezpečných pre ľudské zdravie.
Opakované odbery preukázali pokles týchto látok, čo potvrdilo, že nedochádza k zhoršovaniu situácie. V rámci preventívnych opatrení boli odobraté aj vzorky pitnej vody, v ktorej sa nenašli nebezpečné látky. Merania ovzdušia nepreukázali výskyt látok v hodnotách škodlivých pre zdravie a život obyvateľstva.Čítajte viac Únik vysoko toxickej látky na Kysuciach: polícia uzavrela viaceré cesty