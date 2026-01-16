Pravda Správy Regióny Mimoriadna situácia v Žiline sa po vyše mesiaci skončila. Dôvodom bol únik neznámej látky

Mimoriadna situácia v Žiline sa po vyše mesiaci skončila. Dôvodom bol únik neznámej látky

Mesto Žilina v piatok o 14.00 h odvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú pre únik neznámej látky do ovzdušia na Moyzesovej ulici vyhlásili 4. decembra 2025.

16.01.2026 15:33
SR Žilina mimoriadny stav únik neznáma látka... Foto: ,
Policajná páska pri uzatvorenej ulici v meste Žilina v súvislosti s únikom neznámej látky do ovzdušia vo štvrtok 4. decembra 2025 v Žiline.
debata

Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, po piatkovom rokovaní krízového štábu pristúpila samospráva k odvolaniu mimoriadnej situácie zo zákonných dôvodov, keďže na základe získaných informácií je momentálne jej ďalšie trvanie neopodstatnené.

Únik neznámej látky v Žiline: mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Evakuujú centrum
Video
Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj

Situácia v dotknutom území je v súčasnosti stabilizovaná a nateraz vyhodnotená ako bezpečná. Počas trvania mimoriadnej situácie boli vykonané všetky potrebné opatrenia a úkony súvisiace s identifikáciou látky a elimináciou potenciálnych rizík pre obyvateľov a životné prostredie.

„Napriek tomu, že mimoriadna situácia bola zo zákonných dôvodov odvolaná, predmetnú tému berieme veľmi vážne a aktívne sa ňou zaoberáme. Zdroj znečistenia sa naďalej preveruje,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podľa informácií mesta naďalej prebieha vyšetrovanie vedené environmentálnou políciou pre podozrenie z nedovoleného nakladania s odpadmi i vyšetrovanie trestného oznámenia podaného mestom Žilina.

Na snímke hasiči analyzujú zábery z dronu na...
Na snímke únik neznámej látky do ovzdušia na...
+10Na snímke uzatvorená jedna z ulíc v meste...

„V tejto súvislosti sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. Zároveň sme listom kontaktovali ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, v ktorom žiadame o odbornú súčinnosť Ministerstva životného prostredia SR pri riešení mimoriadnej situácie v areáli bývalých PCHZ vrátane posúdenia environmentálnych rizík a zabezpečenia potrebných meraní pôdy, vôd a ovzdušia,“ zdôraznil Fiabáne.

únik neznámej látky, žilina, polícia, hasiči Čítajte viac V dôsledku úniku neznámej látky v Žiline evidujú tri zranené osoby

Dodal, že súčasne požadujú metodické usmernenie samosprávy, posúdenie ďalšieho postupu a prípadnú aktualizáciu registra environmentálnych záťaží. „Na celý ďalší postup bude dohliadať tím pracovníkov z Mestského úradu v Žiline, ktorý bude súčinný pri ďalších krokoch všetkých zapojených orgánov a v monitorovaní dotknutého územia,“ doplnil primátor Žiliny.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili 4. decembra 2025 o 6.00 h z dôvodu úniku neznámej látky do ovzdušia na Moyzesovej ulici. Vo vzorkách odobratých v dotknutom území boli identifikované látky toluén, xylén, etylbenzén a benzén, avšak nie v koncentráciách nebezpečných pre ľudské zdravie.

Opakované odbery preukázali pokles týchto látok, čo potvrdilo, že nedochádza k zhoršovaniu situácie. V rámci preventívnych opatrení boli odobraté aj vzorky pitnej vody, v ktorej sa nenašli nebezpečné látky. Merania ovzdušia nepreukázali výskyt látok v hodnotách škodlivých pre zdravie a život obyvateľstva.

formaldehyd Kysuce, Čadca, Svrčinovec, výjazd D3, nehoda kamióna Čítajte viac Únik vysoko toxickej látky na Kysuciach: polícia uzavrela viaceré cesty
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Žilina #mimoriadna situácia #únik chemikálií
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"