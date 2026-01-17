Na košickom sídlisku si po novom za parkovanie zaplatia. Niektorí obyvatelia sú proti

Nie všetci obyvatelia privítali tento krok s nadšením, skôr naopak. Aktivisti navyše odštartovali petíciu, kde okrem iného požadujú odloženie regulovaného parkovania o dva roky. Niektorí poukazujú na diskrimináciu, keďže ide o pilotný projekt v mestskej časti, ktorá je mimo centra metropoly východu.
„Musím povedať, že ja sám som privítal politické rozhodnutie ísť do rezidenčného parkovania, lebo to chápem ako jednu možnosti regulovania statickej dopravy. Ale to som ešte nevedel o konkrétnych číslach. Po sčítaní automobilov na KVP v roku 2023 vyšiel priemer 6450 vozidiel. Robím skoro celý život v doprave a viem, že ide o neudržateľný projekt napriek tomu, že mestská časť sľubuje úbytok nejakých 30 percent áut zo sídliska, čo je podľa mňa nereálne," tvrdí Jozef Križian, ktorý je jedným z iniciátorov petície za odloženie účinnosti zavedenia rezidentského parkovania na KVP.
Bude stačiť 1600 podpisov?
„Spontánne sme spustili petíciu, kde sa za necelý mesiac vyzbieralo 1600 podpisov. A to sme nerobili nejakú kampaň. Ľudia spontánne podpisovali, ale museli sme ju nejako predčasne ukončiť kvôli tomu, aby ju mohli prejednať v mestskom zastupiteľstve," upresnil Križian.
Zdôraznil, že cieľom je dosiahnuť odklad novej parkovacej politiky. „Ide o to, aby sa získal čas na dobudovanie a vytvorenie nových parkovacích miest. Na KVP je ešte veľa možností, ako to dosiahnuť. Napríklad posunutím obrubníkov na niektorých miestach, či zrušením všelijakých „výbežkov". Navyše parkovacie miesta ubudli aj kvôli tomu, že sa muselo ísť podľa nových noriem, čiže širšie parkovacie miesta, navyše štyri percentá miest rezervovaných pre ZŤP. Žiadame o odklad, kým sa nedobudujú nejaké parkovacie miesta, otázka parkovacích domov," predostrel Križian ďalšie dôvody.
„Podľa môjho názoru by mali poplatky a pokuty za parkovanie ísť do nejakého fondu. Z toho by sa mohli financovať nové parkovacie domy, kde by pribudli aj nové parkovacie miesta," dodal s tým, že v Košiciach sa o tom hovorí už dlhé roky.Čítajte viac Východ bojuje o vodičov MHD: Dopravné podniky zháňajú šoférov, prilákať ľudí majú benefity a vyššie mzdy
Petičiari majú ťažké srdce na starostu mestskej časti KVP a kandidáta na primátora Košíc Ladislava Lörinca, ktorý projekt rezidenčného parkovania podporuje. Navyše ho mal aj vo svojom predvolebnom programe v rokoch 2018 a 2022. „Diskusia k tejto téme trvá niekoľko rokov, prvé stretnutie bolo ešte v roku 2019. Informácie sme uverejňovali aj v novinách mestskej časti. Poslanci schválili zámer v roku 2023. Ďalšie veľké stretnutie s občanmi bolo v máji minulého roka. Je to celé v kompetencii mesta," uviedol Lörinc.
Lörinc: Neviem, čo by sa za dva roky zmenilo
Dodal, že ľudia majú právo na petíciu a nesúhlas. „Všade, kde bol zámer na rezidentské parkovanie narazili samosprávy na odpor určitej skupiny ľudí. Podľa našej ankety bolo 70 percent ľudí za tento projekt, zvyšných 30 percent proti. S kritikou nemám problém, ale s nepravdivými informáciami áno," priblížil starosta, pričom podľa neho u niektorých ľudí nepopulárne opatrenie je zneužívané na politický boj.
„Navyše ak signatári petície žiadajú odklad o dva roky, neviem, či by sa za ten čas zmenilo. Primátori a starostovia v bratislavských mestských častiach, či niektorých mestách Slovenska, kde rezidenčné parkovanie funguje, sú s ním spokojní," argumentuje Lörinc.
Proti rezidentskému parkovaniu na košickom sídlisku KVP je zhruba 1600 ľudí, ktorí priadli podpisy na petíciu. Či to zvráti rozhodnutie mesta a mestskej časti, je otázne.
K rezidentskému parkovaniu sa budúci týždeň vyjadrí aj košický magistrát. Pre úplnosť treba dodať, že pri rezidenčnom parkovaní na KVP by mali najväčšie výhody obyvatelia tejto mestskej časti. Za jedno – prvé auto v domácnosti by za rezidentskú kartu zaplatili 20 eur, dôchodcovia a ZŤP 5. Za druhé auto by bol poplatok 110 a za tretie 240 eur.
Myslelo sa aj na nájomníkov a majiteľov nehnuteľností v mestskej časti, ktorí v nej ale nemajú trvalý pobyt. Za abonentnú kartu zaplatia 110 eur ročne. V prípade, že ide o ľudí s trvalým pobytom v Košiciach, môžu si uplatniť 50-percentnú zľavu a karta by ich vyšla na 55 eur.