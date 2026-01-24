Kráľova hoľa zažíva turistický boom: Relatívne lacný projekt pritiahol davy ľudí, stačilo vyasfaltovať starú cestu

Najväčší nárast zaznamenali v horehronskej obci od júna, kedy tam dokončili 6-kilometrový úsek lesnej cesty. V pláne je ešte rovnako dlhá asfaltka, ktorá vo „finále“ prepojí obec Šumiac s vrcholom Kráľovej hole (1 946 m). Stane sa tak najvyššie položenou lesnou cestou a zároveň unikátnou cyklotrasou – jedinou v rámci strednej a východnej Európy. Aktuálne sa ňou turisti dostanú na Predné sedlo, no už čoskoro bude pokračovať až tesne pod najvyššiu časť ikonického kopca.
„Podľa štatistík navštívilo Kráľovu hoľu od vlaňajšieho júna cez 16 600 cyklistov, čo predstavuje 40-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2024,“ povedal banskobystrický župan Ondrej Lunter. „Cyklosčítač, z ktorého čerpáme údaje, je umiestnený v hornej časti cesty – ešte nerekonštruovanej. Predpokladáme teda, že nárast na dolnom novozrekonštruovanom úseku bol ešte vyšší, keďže tento je prístupný aj cestným cyklistom,“ upozornil.
Pokračovanie už v lete
Výstavba dnes už hotovej trasy, konkrétne 6,3 kilometra, stála 1,2 milióna eur. Peniaze na ňu sa podarilo získať z Pôdohospodárskej platobnej agentúry obci Šumiac a Lesom SR, ktorým úseky cesty patria. Zhotoviteľom bola spoločnosť Viakorp.
V zime táto novinka neslúži len cyklistom, ale aj skialpinistom. „A to najmä na zjazd, keďže v lese a na turistickom chodníku býva ostatné roky nedostatok snehu. Rovnako ju využívajú bežkári. Asfaltový povrch veľmi pomohol – stačí oveľa menšia vrstva snehu na bezpečné zlyžovanie či bežkovanie až na Šumiac,“ priblížil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Vzápätí prezradil, v akej je momentálne fáze plánovaná výstavba ďalších šiestich kilometrov horného úseku.
„Základným predpokladom bolo získanie telesa cesty od Predného sedla až na vrchol, spolu s časťou budovy na Kráľovej holi. Tieto nehnuteľnosti sa BBSK podarilo získať od spoločnosti Towercom vlani na jeseň,“ vysvetlil. Aktuálne riešia prípravu pre povoľovacie konanie.Čítajte aj Do škôl prichádza výučba „po novom“, čo čaká rodičov a žiakov? Sedem veľkých zmien, ktoré prináša školská reforma
„Zároveň tiež technické štúdie a inžinierske siete. Nasledovať by mala architektonická súťaž na rekonštrukciu budovy, ktorá bude slúžiť ako útulňa pre turistov. Ak všetko pôjde podľa plánu, práce na rekonštrukcii horného úseku cesty by sme chceli rozbehnúť v lete,“ objasnil. S projektom sa budú uchádzať o financie z Programu Slovensko, z prostriedkov určených na rozvoj regionálnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku. Potrebná suma na to je odhadovaná na zhruba 2,4 milióna eur.
Viditeľný nárast
„Vybavovačky“ celého projektu trvali niekoľko rokov, no ako župan pripomína, s ďalšími partnermi, ktorými sú Lesy SR, obec Šumiac, tiež v kooperácii s Národným parkom Nízke Tatry, mu verili. „Cieľom bolo podporiť na Horehroní turizmus a s tým súvisiacu miestnu ekonomiku, no pri všetkom rešpekte k okolitej prírode a so zapojením miestnych ľudí,“ zdôraznil.
„Už doterajšie čísla ukazujú, že sa nám to krok po kroku darí a pritom sme nepotrebovali robiť žiadny veľký developerský projekt, ale „len“ vyasfaltovať starú cestu. Stala sa tak prístupnejšou pre všetkých – či už ide o ostrieľaných alebo príležitostných turistov,“ konštatoval. „Takisto pre všetkých cyklistov, teda už nielen pre horských, ale aj pre cestných,“ podotkol. Zároveň spomenul ďalšiu zaujímavosť.
„Šumiac dokonca navštevujú aj cyklisti zo zahraničia, Anglicka či Nemecka, ktorí si tento výšľap nenechajú na Slovensku ujsť. Tešia nás ich pozitívne reakcie na cestu aj na priateľskú atmosféru v obci,“ doplnil Lunter.
Jeho slová potvrdila aj starostka obce Jarmila Gordanová. „Ten nárast je viditeľný už na prvý pohľad, zaznamenávame tu oveľa viac motorových vozidiel. Ľudí sem lákajú aj stará či nová sauna. Aktuálne riešime parkovisko, lebo naše plochy už na to kapacitne nestačia,“ povedala. Chcú to vraj robiť cez Plán obnovy a odolnosti v časti Červená Skala. „V lokalite, kde mali Lesy SR sklady a garáže,“ spresnila. „Kvôli tomu sa tam robila zmena územného plánu,“ podotkla.
Výnimočnosť lesnej cyklocesty, ktorá sa nachádza v lone panenskej prírody, vyzdvihla už predtým. „Kráľova hoľa patrí medzi päť vrchov sveta, z ktorých vidno do šiestich krajín (okrem Slovenska sú to Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Ukrajina, pozn. red.). Je z nej priamy výhľad na vysielač Kamzík v Bratislave. Za jasnej noci dovidieť až do Budapešti,“ zhodnotila.
Je presvedčená, že aj tieto fakty lákajú ľudí na toto povestné miesto. „Konečne aj na Šumiaci sa začína rozvíjať cestovný ruch, čo pomôže našim podnikateľom a aj napriek ťažkým peripetiám sa dokážeme posúvať stále dopredu,“ uzavrela starostka.