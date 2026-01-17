Pravda Správy Regióny Auto v koľajisku a nikde nikto. Polícia vyšetruje podivný prípad na Záhorí

Železničná premávka na Záhorí je aktuálne zastavená, dôvodom je auto nachádzajúce sa v koľajisku v Lozorne (okres Malacky). Okolnosti prípadu vyšetruje polícia, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia vyšetruje prípad auta v koľajisku v Lozorne, doprava je zastavená.
„Na mieste bolo zistené, že na konci Staničnej ulice v Lozorne sa v koľajisku nachádza vozidlo, pravdepodobne havarované. Vo vozidle ani v jeho blízkosti sa nenachádzali žiadne osoby,“ skonštatoval Szeiff.

Informáciu o vozidle v koľajisku dostala polícia v sobotu krátko pred 10.00 h.

