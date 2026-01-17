Na post primátora Banskej Bystrice bude kandidovať Tomáš Sobota

Sobota skonštatoval, že posledné roky mu ako komunálnemu politikovi umožnili vidieť, ako mesto funguje. „A musím povedať, že výsledky toho fungovania nie sú veľmi šťastné. Najviac to ukazuje demografický vývoj, iste ste zachytili, že za posledných 25 rokov sme stratili viac ako 10.000 obyvateľov. Banská Bystrica príde ročne zhruba o 440 obyvateľov, minulý rok však to číslo narástlo až na 530. Tento hrozivý vývoj v porovnaní s inými krajskými mestami je pre Banskú Bystricu pohroma,“ povedal.
Za demografickým problémom vidí Sobota viacero dôvodov, a to napríklad odliv mladých ľudí. Mnohí obyvatelia sa však podľa jeho slov sťahujú neďaleko Banskej Bystrice, no naďalej využívajú služby mesta. Za ďalšie faktory označil klesajúcu pôrodnosť a nedostatok pracovných príležitostí.
„Nastal čas, aby sa to začalo meniť. Ako architekt chápem, že mesto nevzniká náhodou. Že mesto musí byť plánované, a to by malo byť premyslené, malo by to mať víziu a systém, preto som sa rozhodol urobiť krok dopredu,“ vysvetlil rozhodnutie kandidovať na primátora Sobota.
Sobota je architekt, od roku 2022 pôsobí v Banskej Bystrici ako mestský poslanec a takisto poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. V roku 2023 kandidoval do Národnej rady SR za stranu KDH. V Banskej Bystrici je prvým kandidátom, ktorý verejne oznámil záujem uchádzať sa o primátorský post. Súčasným primátorom mesta je Ján Nosko, ktorý je vo funkcii od roku 2014.