Horskí záchranári v Kremnických vrchoch pomáhali deväťročnej bežkárke

Žiadosť o pomoc pre deväťročné dievča na južnom bežkárskom okruhu v Kremnických vrchoch prijala HZS v popoludňajších hodinách. „Po niekoľkokilometrovom športovom výkone dievča pociťovalo vyčerpanie a bolesť v krížovej oblasti,“ priblížili horskí záchranári. Rodina na príchod horskej služby počkala v chate Hostinec, záchranári dievča po ošetrení transportovali na Skalku.
Horskí záchranári na Skalke zasahovali aj dopoludnia, a to na bežeckom štadióne, kde si 34-ročná žena spôsobila úraz ruky. „Pacientku po príchode vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a zranenú končatinu jej zafixovali. Následne bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia,“ uviedla HZS.Čítajte viac Tragická bilancia: Po páde dvoch lavín zomrelo v sobotu najmenej päť ľudí
V piatok (16. 1.) zase horskí záchranári pomáhali v Nízkych Tatrách dvojici slovenských skialpinistov, z ktorých si jeden pádom privodil zlomeninu predkolenia.
Obaja skialpinisti sa nachádzali v žľabe Viedenka pod Zámostskou hoľou. „Na pomoc im odišli piati horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry – Jasná. O súčinnosť bola požiadaná aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť,“ priblížili z HZS.
Po príchode na miesto horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a transportovali saňami dolinou ku chate v osade Magurka, kde ho odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.