V Modre si pripomínajú 170. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Uskutoční sa štylizovaný sprievod

V meste Modra v nedeľu programom ukončujú Rok Ľudovíta Štúra. Uskutoční sa tam pietna spomienka pri príležitosti 170. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra a štylizovaný pohrebný sprievod. Mesto o tom informovalo na webe.

18.01.2026 09:38
Program sa v nedeľu začína Službami Božími v slovenskom evanjelickom kostole o 10.00 h. „Po odslúžení slávnostných Služieb Božích sa tak, ako pred 170 rokmi, na námestí zhromaždí štylizovaný sprievod zložený zo študentov, mešťanov a širokej verejnosti. Ich spoločné kroky povedú na cintorín. Tak, ako bol sprievod veľkolepý v roku 1856, bude i v končiacom Roku Ľudovíta Štúra,“ priblížilo mesto.

Verejnosť si bude môcť osobnosť slovenského národného obrodenia pripomenúť aj v Slovenskom národnom múzeu (SNM) – Múzeu slovenskej keramickej plastiky na výstave Známy neznámy Ľudovít Štúr. V nedeľu o 17.00 h sa v sobášnej sieni na Štúrovej ulici v Modre koná poetický večer Bíla snad si byla.

Rok Ľudovíta Štúra sa koná od roku 1985 kontinuálne každých desať rokov, rámcuje ho dátum 12. január, ktorý je dňom Štúrovho nešťastného úmrtia.

