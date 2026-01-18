Na D2 pri Stupave smerom do Bratislavy došlo k nehode, polícia odkláňa dopravu

„V nedeľu krátko pred 20.45 h sme na linke 158 prijali informáciu o dopravnej nehode na diaľnici D2 v úseku 50. kilometra diaľnice v smere do Bratislavy. Podľa doterajších informácií vozidlo pri zjazde z D4 na D2 dostalo z doposiaľ presne nezistených príčin šmyk a narazilo v ľavom jazdnom pruhu diaľnice do zvodidiel. Vodič z vozidla vystúpil, pričom následne došlo k nárazu vozidla značky BMW do odstaveného Lexusu. V dôsledku zrážky došlo k zraneniu troch osôb nachádzajúcich sa vo vozidle BMW,“ informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Policajti aktuálne pre nehodu odkláňajú dopravu. „Odklon je vedený z 49,5 kilometra diaľnice D2 v smere do Bratislavy na D4 na Volkswagen a Záhorskú Bystricu,“ spresnil hovorca.