Pravda Správy Regióny V Senci horel v noci byt, evakuovali obyvateľov. Škodu odhadli na 50-tisíc eur

V Senci horel v noci byt, evakuovali obyvateľov. Škodu odhadli na 50-tisíc eur

Polícia vyšetruje nočný požiar bytu na Slávičej ulici v Senci, ku ktorému došlo krátko pred 0.30 h. Podľa doterajších zistení začala v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom horieť jedna z izieb bytu na druhom poschodí bytového domu, čo spôsobilo jeho silné zadymenie. Na mieste bola preto nariadená evakuácia obyvateľov bytového domu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

19.01.2026 13:21
debata

„V tejto súvislosti došlo k ošetreniu jednej osoby z dôvodu nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil Pecek.

Dodal, že vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde už poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.

Plamene nad hlavami hostí: začiatok pekla v Crans-Montane, v preplnenom bare zrejme zohrala rolu pyrotechnika
Video
Po požiari, ktorý v noci na Nový rok vypukol v bare v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, sa približne 80 - 100 ľudí nachádza v kritickom stave. / Zdroj: X

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) spresnil, že v čase príjazdu hasičov bol byt už prázdny, jeho obyvateľ sa nachádzal na chodbe bytového domu. „Zasahujúci príslušníci vykonaným prieskumom zistili, že požiarom bola zasiahnutá obývacia miestnosť spojená s kuchyňou,“ dodal HaZZ.

Ozrejmil, že požiar sa hasičom podarilo lokalizovať a zlikvidovať prostredníctvom jedného prúdu vody a zadymené priestory následne odvetrali použitím pretlakovej ventilácie. „Z bytového domu bolo zároveň evakuovaných 15 osôb. Po vykonaní záverečných meraní boli obyvatelia postupne vpúšťaní späť do svojich bytov,“ spresnili hasiči. S tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda vo výške 50 000 eur, pričom hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 100 000 eur.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #senec #Hasičský a záchranný zbor
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"