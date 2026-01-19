V Senci horel v noci byt, evakuovali obyvateľov. Škodu odhadli na 50-tisíc eur

„V tejto súvislosti došlo k ošetreniu jednej osoby z dôvodu nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil Pecek.
Dodal, že vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde už poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) spresnil, že v čase príjazdu hasičov bol byt už prázdny, jeho obyvateľ sa nachádzal na chodbe bytového domu. „Zasahujúci príslušníci vykonaným prieskumom zistili, že požiarom bola zasiahnutá obývacia miestnosť spojená s kuchyňou,“ dodal HaZZ.
Ozrejmil, že požiar sa hasičom podarilo lokalizovať a zlikvidovať prostredníctvom jedného prúdu vody a zadymené priestory následne odvetrali použitím pretlakovej ventilácie. „Z bytového domu bolo zároveň evakuovaných 15 osôb. Po vykonaní záverečných meraní boli obyvatelia postupne vpúšťaní späť do svojich bytov,“ spresnili hasiči. S tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda vo výške 50 000 eur, pričom hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 100 000 eur.