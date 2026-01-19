Postrach vodičov je bližšie k oprave, Košice schválili financie na opravu katastrofálneho úseku do Veľkej Idy

Zdá sa, že ľady sa konečne pohli a problémová komunikácia sa konečne dočká. Košický magistrát oznámil, že na úvodnom tohtoročnom zasadnutí Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice sa zišli zástupcovia vedenia mesta, mestských častí a ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. Jej členovia v stredu rozhodli o financovaní desiatich investičných zámerov v celkovej hodnote vyše 7,06 milióna eur.
Medzi zámermi je aj schválenie sumy vo výške 2,2 milióna eur na rekonštrukciu spomínaného zhruba 2,9-kilometrového úseku na hranici okresov Košice a Košice – okolie. Magistrát ale poukazuje na anomáliu – metropola východu ako jediná na Slovensku spravuje zhruba 40 kilometrov komunikácií mimo svojho intravilánu, ktoré využívajú najmä mimokošickí vodiči. Patrí sem aj spomínaná cesta medzi Veľkou Idou a Šacou. Tá je z väčšej časti jej úseku využívaná hlavne občanmi dochádzajúcimi z okolia do Košíc. Keďže vzhľadom na neuspokojivý technický stav je potrebná komplexná obnova tejto cesty, mesto zabezpečilo spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie.
Peniaze majú, ale nie všetky
Schválenie 2,2, milióna eur na obnovu cesty do Veľkej Idy je podľa košického primátora Jaroslava Polačeka veľmi dobrou správou. Vyjadril nádej, že ak sa podarí získať ešte ďalšie finančné zdroje, mesto Košice by ešte v tomto roku mohlo začať s obnovou tejto cesty III. triedy.
„Bol by som veľmi rád, keby sa nám spoločne s Košickým samosprávnym krajom (KSK), podnikateľmi a ďalšími samosprávami podarilo získať dostatok finančných prostriedkov. Mesto Košice dáva do toho najväčší podiel, v tejto chvíli čakáme na odpoveď z KSK. Máme asi dve tretiny potrebnej sumy, teraz ide o to, či sa nájde ochota spolupracovať. Samozrejme hľadáme aj ďalšie finančné zdroje napríklad z eurofondov, aby sme dali dokopy sumu 3,5 milióna eur a mohli čo najskôr začať s rekonštrukciou,“ informoval primátor.Čítajte viac Tragédie prinútili k činu: Cestu hrôzy medzi Šacou a Veľkou Idou chcú konečne opraviť
Doplnil ho riaditeľ košického magistrátu Marcel Čop, ktorý pripomenul, že v rámci reformy financovania samospráv v rokoch 2002–2006 nebola zohľadnená kompetencia mesta ako správcu ciest II. a III. triedy. V ostatných krajských mestách zabezpečujú starostlivosť o takéto cesty samosprávne kraje.
„Mestu Košice dlhodobo chýbajú potrebné finančné prostriedky, v rámci ktorých by sme dokázali udržať tieto cesty v požadovanom prevádzkovom stave. Hľadáme rôzne spôsoby riešenia tohto nevyhovujúceho stavu. Jedným z nich aj združovanie finančných prostriedkov dotknutých samospráv alebo podnikateľských subjektov, ktorých vozidlá využívajú tieto komunikácie,“ vysvetlil Čop.
Pomôžu so zeminou
Správa o schválení 2,2 milióna na rekonštrukciu cesty potešila aj starostov okolitých obcí. Najviac sa to týka Veľkej Idy. Starosta Peter Nagy je však zatiaľ opatrný. „Išiel som dlhodobo za týmto cieľom. Podarilo sa mi dosiahnuť, že komplexná rekonštrukcia cesty nebude stáť 5,5, ale 3,5 milióna eur. Predtým bolo treba platiť za skládkovanie zeminy zo stavby, teraz je to vedľajší produkt, ktorý si prevezme Veľká Ida," zdôraznil starosta s tým, že aj to je príspevok obce.
Cesta medzi košickou mestskou časťou Šaca a Veľkou Idou je v žalostnom stave.
Pokiaľ ide o peniaze, tam sú možnosti obmedzené. Veľká Ida môže prispieť maximálne niekoľko desiatok tisíc eur. „Možno sa ešte niečo podarí ušetriť aj v rámci ÚMR. Ak sa podarí získať aj zvyšok peňazí a dosiahnuť tak sumu 3,5 milióna eur, pričom nebudú žiadne iné prieťahy, stavebné práce môžu začať na jeseň tohto roka," priblížil Nagy.
Podobne ako košický magistrát, aj on dúfa, že prispeje aj KSK. „Určite by to posunulo celý projekt bližšie k realite. Chystám sa kvôli za predsedom KSK pánom Trnkom, aby som ho presvedčil, nech kraj prispeje. Dúfam, že to tak bude," myslí si starosta.
Oslovili sme KSK s tým, či a prípadne akou sumou prispeje na rekonštrukciu cesty medzi Šacou a Malou Idou. Do uzávierky sme odpoveď nedostali. No o všetkom môže rozhodnúť februárové zasadnutie dopravnej komisie a následne zastupiteľstvo KSK.