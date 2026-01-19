Zlá správa pre vodičov. Medzi Donovalmi a Ružomberkom sa chystá oprava mosta

Most mal byť rekonštruovaný v rovnakom profile ako existujúci, teda bez chodníka, čo je podľa hovorkyne bežné pri mostoch v extraviláne. Na začiatku decembra v roku 2025 SSC dostala žiadosť o vytvorenie chodníkov pre chodcov a cyklistov po oboch stranách mosta od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov s podporným stanoviskom viacerých záujmových organizácií, ale aj mesta Ružomberok, obce Liptovská Osada či obyvateľov miestnych častí Biely Potok a Podsuchá.
„SSC sa touto žiadosťou zaoberala, zvážila argumenty a rozhodla sa vyjsť žiadateľom v ústrety,“ uviedla Lukáčová. Vytvorením chodníkov sa zabezpečí bezpečný prechod cyklistov a chodcov ponad rieku Revúca, ktorým prechádzajú aj turisti smerujúci k neďalekému Brankovskému vodopádu.
V súčasnosti prebieha úprava projektovej dokumentácie. Starý most bude zbúraný a nový most bude postavený s chodníkom so šírkou 1,5 metra po oboch stranách mosta. Predtým, ako bude most zbúraný, bude vytvorená obchádzková trasa, kadiaľ bude za zníženej rýchlosti vedená doprava.Čítajte viac Katastrofálny stav mostov donútil vládu konať: Trojmiliardový tender ale opraví len zlomok toho, čo sa rozpadáva
„Zmena v projekte aj výstavba obchádzkovej trasy budú mať vplyv na konečnú cenu projektu, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania,“ podotkla hovorkyňa. Vzhľadom na zmeny v projekte a potrebné ďalšie administratívne postupy SSC počíta so začiatkom verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v druhom polroku 2026.