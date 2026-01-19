Opitý vodič narazil na R1 do zvodidiel, dokázal ešte „preparkovať“

Vodič sa podrobil dychovej skúške, ktorou mu namerali 1,67 promile alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti odhalili aj ďalších vodičov, ktorí si sadli za volant opití alebo jazdili v čase zákazu. V Hurbanove nafúkal 37-ročný vodič 2,54 promile. Počas kontroly v Nitre odhalili policajti 37-ročného vodiča, ktorý nafúkal 1,44 promile. V obci Horné Turovce jazdil 30-ročný vodič v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do apríla 2029. V Topoľčanoch jazdil 37-ročný vodič s totožným zákazom do apríla 2027. V čase zákazu viesť motorové vozidlá si sadol za volant aj 50-ročný muž, ktorý mal uložený zákaz do júla 2026.Čítajte viac FOTO: Opitý vodič zdemoloval stenu rodinného domu, nafúkal viac ako dve promile
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.