Bežecký raj Slovenska má prelomovú novinku. Trate zasnežujú vďaka oživeniu starého potrubia

Skalka pri Kremnici je považovaná za vysnívaný cieľ nadšencov bežeckého lyžovania na Slovensku. Okrem výhodnej polohy v strede krajiny je jej veľkým pozitívom aj nadmorská výška (1 200 m). V minulosti, keď bývali zimy bohaté na sneh, to stačilo. Ostatné roky ale ukazujú, že podmienky sa už výrazne zhoršujú aj v takýchto polohách. Má to negatívny vplyv na populárne podujatia na Skalke, ku ktorým patria majstrovstvá Slovenska či prestížne vytrvalostné bežecké preteky Biela stopa. Mesto, ktoré to tam má pod palcom, sa preto rozhodlo konať.
Jedným z iniciátorov, ktorí chceli problém s nedostatkom bielej pokrývky riešiť, je poslanec kremnického zastupiteľstva Viktor Setnický. Výsledkom je obnova a sprevádzkovanie systému zasnežovania bežeckých tratí v okolí Štadióna Rudolfa Čillíka tak, aby zabezpečili dobré podmienky aj pri nepriaznivej zime.
„Pôvodný zasnežovací systém je súčasťou inline dráhy vybudovanej v roku 2007. Napriek tomu, že už vtedy disponovala potrubím na zasnežovanie, nikdy sa to nepodarilo uviesť do plnohodnotnej prevádzky,“ hovorí Setniský s tým, že za tým boli viaceré technické problémy. „Vlani sa teda pristúpilo k rozsiahlej oprave a oživeniu pôvodného potrubia. Na projekte sa podieľali, okrem mesta, aj miestni lyžiarski nadšenci, ktorí Skalke venujú svoj čas počas celého roka,“ poznamenal.
Robia aj kurzy
Keďže k tomu existovala len minimálna dokumentácia, išlo o náročnú technickú úlohu – od opráv potrubia, cez nastavenie tlakovej sústavy, dodávky vody, až po výmenu hydrantu. Obnoviť systém, ktorý však nikdy nebol spustený, sa na Skalke podarilo po takmer dvadsiatich rokoch. Fakt, že ide o prelomový moment v histórii tohto bežeckého lyžiarskeho strediska, potvrdil jeho koordinátor Igor Hovorič.
„Keď sa to v minulosti vybudovalo, vyskytol sa veľký problém s vodou a elektrinou. Vtedy sa to ale neriešilo, lebo snehu bolo dosť,“ povedal. Ostatné zimy však ukázali, že bielej periny je stále menej. „V lete sme sa teda rozhodli obnoviť tento pôvodný systém – vykonali sa rôzne opravy a výsledok je, že vlani na Štedrý deň sme to spustili. Veľmi nám to okolo Vianoc pomohlo, takže na bežky sme do nového roka pritiahli množstvo ľudí,“ priblížil Hovorič.
Na Štefana bol podľa neho štadión plný. „Podobnú návštevnosť sme zaznamenali aj ostatnú nedeľu, kedy prišlo viac ako 1 200 bežkárov,“ podotkol. Zdôraznil, že podmienky sa výrazne zlepšili. Vysvetlil tiež, že okrem známeho Štadióna Rudolfa Čillíka sa snažia zasnežovať tiež tamojšiu inline dráhu.Čítajte aj Čo naozaj ohrozuje Slovensko? A čo sú len umelí strašiaci?
„Tento náš systém má šesťsto metrov, vďaka čomu je teraz napríklad až osemdesiat percent inline dráhy vykrytých umelým snehom. Samozrejme, ten prírodný nám tiež vždy veľmi pomôže,“ usmial sa Hovorič. Zároveň pripomenul, že priamo na štadióne organizujú aj kurzy, v rámci ktorých sa ľudia môžu naučiť bežkovať pod odborným dohľadom. „Máme tu VK školu bežeckého lyžovania, čo si mnohí pochvaľujú. Robíme skupinové aj individuálne kurzy,“ podotkol.
Najviac vraj o tento šport prejavujú záujem štyridsiatnici a päťdesiatnici. „Ale v podstate láka všetky vekové kategórie. Prichádzajú sem deti, študenti, dôchodcovia, celé rodiny či partie,“ zhodnotil. Celkovo je vstup na štadión platený – dospelých stojí päť eur, no deti do pätnásť rokov, dôchodcovia a Kremničania to majú zadarmo.
Predĺženie sezóny
Na Slovensku sa podobne zasnežuje aj na Štrbskom Plese či v centre Banskej Bystrice – na plážovom kúpalisku. „Možno je to aj na miestach, o ktorých ja neviem. Skalka sa ale považuje za akúsi Mekku bežeckého lyžovania, čo potvrdí každý, kto sem príde,“ mieni Hovorič.
„Je to najmä tým, že je tu veľa tratí. Momentálne je v okolí upravených viac ako sedemdesiat kilometrov. Samozrejme, tie fungujú na základe prírodného snehu, čo je výborné. Človek si momentálne príde na svoje, lebo sa teraz nemusí točiť len na trojkilometrovom okruhu, prípadne na štadióne,“ poukázal na aktuálny stav.
My sme sa tam išli pozrieť začiatkom pracovného týždňa, takže atmosféra priamo na štadióne bola pomerne komorná. Stretli sme tam ale skupinky nadšencov, ktorí si ideálne podmienky nenechali ujsť. Dana prišla so svojou partiou až z obce Hybe. „Sme tu asi po šiestich rokoch, očakávania máme vysoké. Len teraz sme prišli, tak uvidíme, čo a ako. Vyzerá to ale dobre,“ ukázala na trate.
O kúsok ďalej sme natrafili na ďalšieho turistu. „Tento rok som tu prvý raz, je to fantázia,“ konštatoval spokojne Boris, ktorý prišiel s kamarátom z prievidzského okresu. „Je to výborne upravené, počasie krásne, určite sa vrátim,“ dodal.
„Potvrdilo sa, že zasnežovanie je funkčné a schopné pokryť potreby lyžiarov na tratiach v okolí štadióna. V súčasnosti systém funguje s podporou dvoch snežných diel a jednej snežnej tyče. Postupne umožňuje vytvárať dostatočnú vrstvu na celej okruhovanej časti trate,“ ozrejmil Setnický. Objasnil, že zasnežovací systém tvorí potrubie tlakované čerpacou stanicou. Uložené je v zemi v okolí inline dráhy, pričom je tam osadených šesť hydrantov. Tie slúžia na pripojenie snežných diel a tyčí, ktoré je možné podľa potreby jednoducho napojiť a presúvať na rôzne úseky trate.
Novinku označil za veľký prínos aj primátor Kremnice Martin Novodomec. Podčiarkol, že ambíciou mesta je, aby rozvoj strediska Skalka pokračoval aj do budúcnosti. „Je bežeckým rajom Slovenska a aby to tak zostalo, musí mesto prinášať nové a lepšie podmienky pre samotných bežkárov,“ uviedol. Do budúcnosti chcú podmienky skvalitňovať tak, aby sa bežkárska sezóna predlžovala čo najviac, keďže sú od toho závislé aj viaceré preteky usporadúvané rôznymi organizáciami. Cieľom je, aby sezóna mohla trvať, tak ako kedysi, do marca či apríla.