Patrí medzi 7 najkrajších prírodných krás Slovenska. Takto nezvyčajne vyzerá táto pútavá atrakcia

Na svahu pod vrchom Žibrid, v Rajeckej doline, sa nachádza veľmi zaujímavý prírodný úkaz – Skalný zbyňovský Budzogáň. K nemu vedie trasa náučným chodníkom Stratený budzogáň, ktorá začína v Rajeckých Tepliciach. Tento prírodný výtvor patrí medzi 7 najkrajších prírodných krás Slovenska. Erozívna činnosť vody počas dlhých storočí vytvorila túto skalu. Úzky základ a širšia vrchná časť charakterizujú skalný útvar. Jeho výška dosahuje takmer 14 metrov.

21.01.2026 05:00
Stratený Budzogáň
Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Stratený Budzogáň je prírodná atrakcia ukrytá v tichom lesnom prostredí, ktorá láka návštevníkov svojím netypickým názvom aj vzhľadom. Ide o výrazný skalný útvar, ktorý svojím tvarom pripomína obrovský kyjak zaborený do zeme. Miesto pôsobí tajomne a je opradené miestnymi povesťami a legendami. Okolie Budzogáňa je ideálne na nenáročnú turistiku a krátke zastavenie počas výletu. Táto nenápadná, no fotogenická atrakcia je obľúbeným cieľom milovníkov prírody a objavovania menej známych miest.

