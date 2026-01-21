Patrí medzi 7 najkrajších prírodných krás Slovenska. Takto nezvyčajne vyzerá táto pútavá atrakcia

Stratený Budzogáň je prírodná atrakcia ukrytá v tichom lesnom prostredí, ktorá láka návštevníkov svojím netypickým názvom aj vzhľadom. Ide o výrazný skalný útvar, ktorý svojím tvarom pripomína obrovský kyjak zaborený do zeme. Miesto pôsobí tajomne a je opradené miestnymi povesťami a legendami. Okolie Budzogáňa je ideálne na nenáročnú turistiku a krátke zastavenie počas výletu. Táto nenápadná, no fotogenická atrakcia je obľúbeným cieľom milovníkov prírody a objavovania menej známych miest.
