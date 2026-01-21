Stopercentné zdraženie parkovania v centre Banskej Bystrice. Ľudia nad tým znechutenie krútia hlavami

„Toto je likvidačné pre väčšinu prevádzok, obchodov a firiem v meste. Zákazník už teraz nemá dôvod tam ísť a toto je ďalší klinec do rakvy,“ netají rozhorčenie nad novým cenníkom parkovného v Banskej Bystrici Peter. „Všimol som si. Cena vyššia o 100 percent. Gratulujem, ďalší dôvod, prečo nebyť v Banskej Bystrici,“ komentoval aj Ivan.
„Vie mi niekto vysvetliť, prečo som za dve hodiny zaplatila 4,80 namiesto štyroch eur?“ pýtala sa nepríjemne prekvapená Martina. „Automat bol vypnutý a cez SMS mi prišlo potvrdenie na takúto sumu,“ posťažovala sa. Rovnako ako ju, aj nás pred pár dňami pobúril fakt, že kým predtým nám za hodinu cez SMS stiahlo z kreditu 1,20 eur, po príchode nového roka to za rovnaký čas bolo 2,40. Nezostávalo nám iné, len sa s tým zmieriť, no rozhorčenie bolo pomerne veľké.
Zvýhodnenie? Ako pre koho
Banskobystrická radnica oznámila, že od januára je po pätnástich rokoch jediným prevádzkovateľom plateného parkovania v centrálnej zóne. Znamená to jeho rozšírenie na celé územie v centre, zjednotenie pravidiel vydávania rezidentských kariet a nastavenie novej cenovej politiky. Konštatovala tiež, že výška parkovného, ktorá sa roky nemenila, sa priblížila cenám v iných krajských mestách. Zároveň upozornila, že spoplatnené parkovanie platí šesť dní v týždni, okrem nedieľ, medzi ôsmou hodinou ráno a polnocou.
Podľa vedenia chcú takto, podobne ako v ostatných zónach regulovaného parkovania, pri vydávaní rezidentských kariet, finančne zvýhodniť Banskobystričanov s trvalým pobytom v meste. „K poslednému dňu minulého roka sa skončila platnosť zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Od nového roka sú všetky príjmy z plateného parkovania smerované do mestského rozpočtu a budú investované do mobility. Predovšetkým do výstavby parkovacích miest a rekonštrukcie ciest či chodníkov. Po výmene a upgrade parkovacích automatov sa aktuálne inštaluje nové dopravné značenie,“ doplnila.Čítajte aj Žiadna „práca zadarmo“ pri pokladni: obchody už majú systém, kde nákup netreba skenovať
Vedenie zopakovalo, že novinka finančne zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v meste. V jednotlivých zónach je možné vybrať si z troch druhov rezidentských parkovacích kariet. Na každý byt môžu byť vydané maximálne dve, pričom obyvateľ sa preukáže vzťahom k bytu – nájmom, vlastníctvom či spoluvlastníctvom.
„S parkovacou kartou vydanou mestom má obyvateľ centra na dosah viacero parkovacích miest v príslušnej zóne,“ upozornila samospráva. Zároveň vysvetlila, že karty vydané ešte spoločnosťou EEI, platné aj po 1. januári, nie je nutné meniť hneď, ale až keď sa skončí ich platnosť. Poukázala tiež na tri druhy rezidentských kariet. V rámci zóny „A“ zaplatí obyvateľ s trvalým pobytom v nej 20 eur ročne za prvé vozidlo, 100 eur za druhé.
Rezidentská karta „B“ je určená pre ľudí bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí však majú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici a zároveň vzťah k bytu. V takomto prípade je suma za prvé aj druhé auto 100 eur ročne. Karta „C“ je pre osoby bez trvalého pobytu, ktorí majú vzťah k bytu a ročne zaplatia za prvé aj druhé vozidlo 300 eur. Samozrejme, vo všetkých prípadoch je jednou z dôležitých podmienok aj zdokladovanie samotného auta.
Je to prestrelené, sťažujú sa šoféri
Držitelia rezidentskej karty majú na prvé vozidlo k dispozícii bezplatné kredity vo forme 100 hodín parkovania pre svoje návštevy, ktoré môžu využívať pomocou webovej aplikácie DataMesta bez toho, aby o ne museli požiadať. V rámci toho je možné zadať evidenčné číslo vozidla a počet hodín, ktoré sa budú postupne odpočítavať. Táto aplikácia slúži aj na požiadanie o vydanie rezidentskej karty.
„Obyvatelia si rýchlo a jednoducho, z pohodlia domova, založia konto občana v Mojej zóne a následne vybavia všetko potrebné súvisiace s parkovaním,“ tvrdí mesto s tým, že na to stačí len pár krokov. Prvým je zadať e-mail, overiť ho jeho potvrdením, pričom treba skontrolovať aj „spam“, a vzápätí to žiadateľa presmeruje na formulár. Po jeho vyplnení a priložení povinnej prílohy (fotografia občianskeho preukazu) bude požiadavka spracovaná a schválená. Rezidentskú kartu je však možné vybaviť si aj priamo v klientskom centre mestského úradu.
K dispozícii je tiež abonentská karta určená pre ľudí, ktorí nemajú vzťah k nehnuteľnosti alebo sú podnikatelia či SZČO. Rozdelená je na tri typy – platná vo všetkých parkovacích zónach za 1 200 eur ročne, pre konkrétnu zónu v centre za 800 a v konkrétnej regulovanej časti mesta za 500 eur.Čítajte aj Podozrivá smrť bábätka postavila policajtov do pozoru. Modriny na tele naznačujú, že bolo utýrané
Plochy v centre sú na krátkodobé parkovanie rozdelené do dvoch tarifných pásiem. V prvom to vyjde na 2 eurá za hodinu, v druhom o polovicu menej. „Novinkou je možnosť úhrady za prvú pol hodinu (v prvom pásme 1 euro). Túto službu môžu využiť tí, ktorí potrebujú len rýchlu zastávku na vybavenie jednoduchých úloh, ako je napríklad pošta, lekáreň a podobne,“ objasnila samospráva. Doplnila, že uhrádzať parkovné je možné aj prostredníctvom karty, SMS-kou či hotovosťou. Kontrolu vykonáva mestská polícia vo všetkých zónach – od januára už len s využitím objektívnej zodpovednosti, bez potreby zakladať blokovacie zariadenia a ukladať pokutu na mieste.
Väčšina šoférov novinku kritizuje. „Sú mestá, kde je prvých pätnásť či tridsať minút zadarmo. Nechápem tento krok, načo je to dobré? Za každú cenu chcú obrať ľudí o peniaze,“ mieni Daniel, pri ktorom sme sa pristavili, keď práve uhrádzal parkovné v prvom pásme. „Tieto nové ceny ľudí, samozrejme, dráždia,“ dodal znechutene.
Banskobystričan Ján je tiež nespokojný. „Je to predražené, až moc. Parkujem tu často. Kedysi sa platili dve eurá na celý deň a teraz toľko stojí hodina, takže je to trochu z kopca,“ poznamenal. Podobne reagoval Anatolij. „Tie nové ceny sú prestrelené. Predtým sa platilo jedno euro na hodinu, teraz sú to dve eurá. Je to vlastne dvojnásobok toho, čo bolo. Nie je to potešujúce,“ uzavrel.