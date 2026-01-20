Využívate ako bezplatné parkovisko v Bratislave Avion? Od apríla už nebudete

S informáciou prišiel portál Aktuality 24 a pre portál Bratislavak.sk to potvrdila ako Ikea, tak samotný Avion.
Zmena sa dotkne tisícok návštevníkov, ktorí parkoviská doteraz využívali bez obmedzení – nielen počas nákupov, ale aj ako záchytné parkovanie pri presune do mesta.
Zástupcovia Ikea sa pre Bratislavak.sk vyjadrili nasledovne: „Nový systém parkovania podporuje efektívnejšie využívanie parkovacích kapacít a zabezpečuje ich lepšiu dostupnosť pre návštevníkov obchodného domu IKEA a nákupného centra Avion. Jeho cieľom je zvýšiť komfort našich zákazníkov a vytvoriť príjemnejšie podmienky pre ich návštevu, vďaka čomu sa snažíme zlepšiť celkovú zákaznícku skúsenosť spojenú s nákupom. Počas pracovných dní je parkovanie bezplatné po dobu 3 hodín, cez víkendy a sviatky až 5 hodín. Veríme, že toto riešenie prinesie našim zákazníkom väčší komfort, plynulejší priebeh návštevy a jednoduchší prístup k nákupu.“